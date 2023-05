Hiba történt - itt a mentők vizsgálatának eredménye Gálvölgyi János ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, légzési nehézségekkel került kórházba Gálvölgyi János pár napja. Az is kiderült később, hogy végül a család szállította be, mert nem vártak tovább a mentőre.

Az Országos Mentőszolgálat pénteken közölte: minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytattak egy, a mentőkhöz szerda délelőtt érkezett segélyhívás fogadása kapcsán. Elemezték a telefonbeszélgetések hanganyagait, a számítógépes rendszerekben rögzített egyéb adatokat, a szabad mentőkapacitást és meghallgatták az érintett mentődolgozókat is.

A vizsgálat megállapította:

a segélyhívást fogadó mentésirányító rosszul döntött,

amikor a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet nem az életveszélyes kategóriába sorolta, ennek következtében nem történt meg a rendelkezésre álló és riasztható rohamkocsi azonnali kiküldése.

A mentőszolgálat közleményében kitért arra, hogy a nehézlégzés (még ha már egy napja fennáll is) olyan riasztó tünet, amely magában hordozhatja az életveszély lehetőségét, és azt a hozzátartozó visszahívása során feltett, tájékozódó kérdésekkel sem lehetett kizárni.

Hozzátették: a közvetlen életveszély ugyan az elhangzott tünetek alapján nem volt egyértelműen megállapítható, de kétséges esetben a betegbiztonság érdekében mindig a súlyosabb lehetőséget kell irányadónak tekinteni. Fentieket alátámasztja az is, hogy a beteg állapota a későbbiekben tovább romlott és jelenleg is intenzív osztályos kezelésre szorul.

A felelősség megállapítása elmarasztalást von maga után, a mentésirányítók munkájának szakmai támogatását az Országos Mentőszolgálat tovább erősíti – áll a közleményben. A mentőszolgálat vezetőjének menesztését követeli a DK Az Országos Mentőszolgálat vezetőjének azonnali menesztését követelte a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője pénteken. Komáromi Zoltán a DK Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón azt is sürgette, hogy az OMSZ-t pártkatonák nélkül, szakmai alapon szervezzék újra, „különben továbbra sem tudhatja senki az országban, hogy ha bajba kerül, jön-e érte mentőautó”. Elmondta, lassan minden családnak lesz egy története arról, hogy egy családtagjuk rosszul lett, mégis hiába várták a mentőt. Hozzátette: ez többek között annak az eredménye, hogy a mentőszolgálatot egy olyan ember vezeti, aki nem vezetett szolgálatot és nem ismeri az irányítása alá tartozó szervezet napi problémáit. A DK egészségügyi árnyékminisztere szerint ilyen súlyos károkat soha nem okozott még kormány az országnak.

