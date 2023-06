Gálvölgyi János először lépett színpadra – így fogadták

Gálvölgyi János a hétvégén állt újra színpadra az újpesti UP Rendezvénytérben. Percekig tapsolt a nézőtér, amikor a Kossuth-díjas színész öt héttel súlyos betegsége után először színpadra lépett Pintér Béla és Társulata Marshal Fifty-six című előadásában. A színészben előadás előtt mindig nagy a drukk, de most a szokásosnál is jobban aggódott, különösen a hangja miatt – írta meg a színésszel történtekről beszámoló RTL.

"Döbbenetes volt számomra, hogy tényleg elképesztő szeretettel fogadtak a nézők. Egész megható és hosszas volt. Utána meg kellett szólalnom, de nem tudtam, hogyan szól a hangom a színpadon, attól tartottam, hogy nem tudok megszólalni" – mondta el a színész.

Az előadás előtt – mint általában – most is a társulat többi tagjával beszélgetett. Azért is szeret Pintér Béla társulatában játszani, mert a nagyon jó színészek kollégák mellett összetartó közösségre talált itt, és mindannyiuk örömére már csak viccelődnek az elmúlt időszak megpróbáltatásain.

A szöveget nem kellett frissítenie, minden mondatra pontosan emlékezett, amit még a kórházban fekve is tesztelt, Gálvölgyi Jánosnak ugyanis legendás memóriája van.

"Azt akartam, hogy olyan állapotban legyek, hogy ne azt mondják, hogy »jaj szegény, ennek nem kellett volna, mert akkor abba kell hagyni«. Abban a pillanatban, ígérem mindenkinek, ha megérzek egy ilyet magamon meg a nézőkön, akkor soha nem megyek többet színpadra" – mondta a színész.

A kulisszák mögött állva volt egy kis gombóc a torkában színpadra lépés előtt, de a közönség kitörő öröme mindenért kárpótolta. Azt mondta, jól esett neki a szűnni nem akaró vastaps, de nem akart volna Gálvölgyi Jánosként reagálni rá.

"Én nem vagyok ilyen, meg a darab nem engedi, hogy megálljon egy Honthy Hanna-ünneplésre. Meg kell mondjam, máskor is szokott lenni fogadótaps, de én erre nem vagyok berendezkedve, és nem megyek Dunának, ha épp nincs" – tette hozzá Gálvölgyi János, aki a múlt héten már egy új darabot is el kezdett próbálni a Pintér Béla Társulattal

De a színész legendának emellett még sok más terve is van. Ősszel újabb bemutatója lesz a Rózsavölgyi Szalonban, ahol Herendi Gábor rendezi majd.