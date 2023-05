Jobban van Gálvölgyi János

Túl van az életveszélyen Gálvölgyi János, kórházba kerülésének hátterében összetett tüdő- és szívelégtelenség áll - tudatta az RTL a színművész lányaira hivatkozva, akik a nyilvánosságon keresztül köszönik a rengeteg szeretetet és törődést, amely az édesapjuk és feléjük áradt a napokban.

Tisztázták, hogy nem volt szó tüdőembóliáról.

Ismert, a napokban lányai hívtak mentőt Gálvölgyi Jánoshoz, ám arra 50 percen át hiába vártak, végül lányai autóval vitték kórházba a művészt. Az eset után az OMSZ belső vizsgálatot rendelt el, s kiderült, hogy helytelenül sorolta be a betegirányító a helyzet súlyosságát. A rendőrség is nyomozást indított, de Eszter és Dorka azt is egyértelműsítették, hogy nem ők kezdeményezték ezt, de azért vállalták az eset nyilvánosságát, hogy mással ugyanez ne forduljon elő.

Amikor magához tért és már beszélni is tudott, Gálvölgyi János első kérdése az volt,

ugrott-e a szerepe

Pintér Bélánál a Marsal Fifty-Sixben.

Nyitókép: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva