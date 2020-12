Lesz mit nézni az ünnepek alatt – itt a kétszázadik Raktárkoncert

A Raktárkoncert-sorozat felvételei szeptember 25. óta érhetőek el, és mostanra csaknem 160 ezer koncertmegtekintésnél járnak a mindigTV GO alkalmazásában és weboldalán. Jelenleg 167 koncert és 37 mulatós produkció közül lehet választani – közölték a szervezők.

Mint írják, a Top 10 koncertmegtekintés között szerepelnek legendák és a mai kor zenészei is. Nézettségi sorrendben a következőképpen alakul a lista: Ákos, AWS, Bagossy Brothers Company, Bikini, Rúzsa Magdi, Edda, Balázs Fecó, Ganxsta Zolee és a Kartel, Dinamit, valamint a Best of Geszti.

Az ünnepekre debütál online Presser Gábor, Fenyő Miklós és Demjén Ferenc koncertfelvétele, december 31-ig további felvételek kerülnek ki a már felvett, de még nem publikáltak közül, ezzel teljes lesz a lista például a fesztiválzenekarok és rocklegendák fellépéseiről.

A zenészek megsegítésére életre hívott Raktárkoncert kulisszatitkai és backstage videói továbbra is megtekinthetők a sorozat hivatalos Facebook oldalán és honlapján, a raktarkoncert.hu oldalon, ahol többek között bepillantást lehet nyerni egy-egy koncert dalaiba, a színpad mögötti pillanatokba.

A Raktárkoncerteket a koronavírus-járvány miatti leállás hívta életre, a zenészek pénzt kapnak ezekért az államtól.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay