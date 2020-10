Dubaj láthatóan szökőkút-nagyhatalom akar lenni. Október 22-én mutatják be az Egyesült Arab Emírségek-beli nagyváros új, rekorddöntő építményét, a Pálma-szökőkutat, mely bekerülhet a Guinness-rekordok könyvébe is mint a világ legnagyobb szökőkútja, így a korábbi csúcstartó, a Dubai Mallban található Dubaj-szökőkút a második helyre szorul – írja a Dubai Tourism hírlevele alapján a travelo.hu.

A szökőkút, ahogyan a neve is utal rá, a pálma-szigeti Pointe-ban található, és ez lesz a Pálma legújabb tengerparti látványossága. A szökőkút 20 show-t mutat be öt különböző előadással, napnyugtától, vagyis este héttől éjfélig. A show-műsorok alatt számos népszerű sláger is felcsendül, pop- és klasszikus zenei darabok egyaránt helyet kaptak a repertoárban. Egy-egy műsor három percig tart, a műsorok 30 percenként követik egymást.

A tengerre épült szökőkút területe 14 000 négyzetméter, 105 méter magasra lövell fel a vize,

és több mint 3000 led világítja meg. A víz egyenesen a tengerből áramlik bele, így nincs szükség víztartályra vagy szűrőberendezésre. Az alkotáshoz mindkét oldalon 86 hangszóróból álló, nagy teljesítményű hangrendszer is tartozik. A látványosság az egyetlen többszínű szökőkút a városban.

Elkészült Dubajban a Jövő Múzeuma is, itt futurisztikus tudományos és technológiai trendeket és lehetőségeket mutatnak majd be. Az épület hét emeletes, 77 méter magas és 30 ezer négyzetméteren terül el. Homlokzatán robotok által készített 1024 arab kalligráfia látható.

Nyitókép: Forrás: travelo.hu