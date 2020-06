Művészmozik: vetíteni kell, már nem bírjuk tovább mozi nélkül

A budapesti művészmozik nagyon elszántak a nyitásra, ennek pontos feltételei ugyanakkor még nem ismertek előttük – mondta az InfoRádiónak Liszka Tamás. Döntés várhatóan június 16-án lesz a kormány, illetve a parlament részéről, így a tervek szerint már azon a műsorhéten nyitnak és várják vissza a nézőket – tette hozzá.

Függetlenül attól, hogy a nyitás után a szabályok miatt rentábilis lesz, vagy sem, nekik

vetíteniük kell, miután már „nem bírják tovább mozi nélkül”

- emelte ki.

A szakember arra is kitért, a budapesti művészmozik igyekeznének bepótolni a járvány miatt elmaradt, tavaszra tervezett filmbemutatókat, ez azonban sokban múlik majd filmforgalmazókon. Az viszont már most látszik, hogy ősszel óriás torlódás lesz, hiszen sokan átütemezték a premiereket a szeptember–október–novemberi hónapokra, igazodva az eltolt rendezvényekhez, fesztiválokhoz.

Film- és színházi premierek online

A Budapesti Távmozikkal kapcsolatban kifejtette: a kezdeményezés nagyon szépen teljesített, számos vetítést, premiert és fesztivált tudtak lebonyolítani a film.artmozi.hu oldalon keresztül, amely során rengeteg élménnyel gazdagodtak. Ez a szolgáltatás a mozik újranyitásával párhuzamosan kisebb fogazatba fog kapcsolni, de

valamilyen formában mégis meg kívánják tartani.

Liszka Tamás emlékeztetett arra, a távmozinak köszönhetően színházi premierek közvetítésére is alkalom nyílik, példaként említve a Madách Színház új online sorozatát, amely keretében elsőként Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter közvetített élőben a saját otthonából egy Csehov adaptációt. Most csütörtökön pedig a nagy sikerű Jövőre veled ugyanitt című rendezés kerül bemutatásra. A Budapest Film vezetője megjegyezte, a darabok a kiváló színészi játék révén, az internetes közvetítés ellenére is igazi színházi élményt nyújtanak.

Pandóra szelencéje

A szakember arra is kitért, hogy a Budapest Film július elsejével tervezni nyitni a kertmozijait. Mint fogalmazott: amióta híre ment, hogy erre készülnek – mintha Pandóra szelencéjét nyitották volna ki –, kiderült, az egész város kertmozizni szeretne, és nem győzik fogadni az ez irányú felkéréseket a kerületekből.

A budapesti kertmozi projekt felavatására a VI. kerületi Hunyadi téren került sor, de a VIII. kerületi Teleki téren is lesz minden héten vetítés, továbbá az I. és II. kerületben is közel áll a bejelentéshez egy-egy helyszín – tette hozzá.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László