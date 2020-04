Filmrajongók figyelem, indul a Budapesti Távmozi

A távmozi gondolata voltaképp abban a pillanatban megszületett, hogy kihirdették a kormányrendeletet a kijárási korlátozásról – fogalmazott az InfoRádiónak a Budapest Film Zrt. vezérigazgatója. Vagyis nem telt el sok idő, hogy kitalálják, hogy miként szimulálják a normális mozis működést, miután a budapesti művészmozik beláthatatlan ideig nem fognak tudni a hagyományos módon nézőket fogadni.

Liszak Tamás szavai szerint a távmozi lényegében ugyanúgy működik az ő szempontjukból nézve, mintha minden a rendes kerékvágásban menne: tehát a műsorosztály kitalálja a heti műsortervet, a művészfilm-forgalmazók interneten is leadható kínálatából válogatnak, majd adott távmozikban és adott időpontokban ezeket levetítik.

A vetítésekre kedvezményes jegyeket lehet váltani,

amelynek a menete hasonlóképp történik, mintha valaki az interneten vásárolna egy mozijegyet, azzal a különbséggel, hogy a visszaigazoló e-mailben egy linkre kattintva a néző azonnal az adott távmoziban „találja magát”, ahol a hasonló érdeklődésű mozibarátokkal cseveghet is, majd amikor megszólal a három gong, a mozigépész elindítja a vetítést, amit élőben lehet követni – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a kedvezményes jegyárak pedig azt szolgálják, hogy a gépészek, üzemvezetők és jegyszedők megélhetése továbbra is biztosított legyen, hiszen a Budapesti Film Zrt. is, miután egyéb bevétele nincs, a tartalékait éli föl.

A budapesti művészmozik az elmúlt bő egy hónapban, amióta nincsenek vetítések, körülbelül

50-60 milliós veszteséget könyveltek el,

amire egészen addig számítani lehet, amíg a járványhelyzet meg nem szűnik.

A vezérigazgató arra is kiért, valamennyi felületükön, így a Művész Mozi, a Toldi, a Tabán, a Kino és a Puskin Mozi honlapján elérhető az aktuális vetítések kínálata, konkrétan

a távmozis felület pedig a film.artmozi.hu oldalon található.

A Budapesti Távmozi „kísérletet” a Mozinettel együttműködve április 21-én indítja a Budapesti Film Zrt.. Az említett filmforgalmazó ajánlott fel ugyanis filmeket a projekthez – tette hozzá Liszka Tamás. A sort A láthatatlanok című új francai film indítja, amely az első olyan alkotás volt, aminek már a sajtóvetítésére sem került sor a mozizárlat miatt. A Louis-Julien Petit rendezte vígjáték négy mindenre elszánt szociális munkásnőről szól. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, igazi „franciás” – jegyezte meg a szakember –, komoly témát dolgoz föl: ahogy a címéből is kitűnik, a társadalom peremére sodródott emberekről szól.

Emellett

vetítésre kerülnek természetesen azok az alkotások is, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek az elmúlt hónapokban,

így Az első áruló, vagy Enyed Ildikó Testről és lélekről című filmje, a Napszállta, Az állampolgár, a Valan, a Ruben Brandt, a gyűjtő, a Szerelem nélkül, az Élősködők, amely meglepetésre idén több Oscart is begyűjtött – sorolta Liszka Tamás, vagyis rengeteg olyan művészfilm, amelyek, ha nem lenne korlátozás, valószínűleg nagy örömmel néznének az igazi mozikban is.

