Iráni rakéták vettek célba amerikai támaszpontokat a Közel-Keleten

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A fegyveres testület az IRNA iráni állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében egyúttal azt is bejelentette, hogy egy másik művelet során támadást hajtott végre a Kuvaitban lévő, amerikai erők által használt Ali asz-Szálem légibázis műholdas kommunikációs központja ellen is.

Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője ugyanakkor figyelmeztetett Irán célpontnak fogja tekintetni a térség egész infrastruktúra-hálózatát, amennyiben Donald Trump amerikai elnök beváltja az iráni infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó fenyegetéseit.

A Hormuzi-szoros nem alku tárgya

Irán nem tűr semmiféle amerikai beavatkozást a Hormuzi-szorossal kapcsolatos ügyekbe – szögezte le csütörtökön az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője, hangsúlyozva, hogy ebben a kérdésben Teherán nem hajlandó semmiféle alkura.

Sajtótájékoztatóján, amelyet az IRNA iráni állami hírügynökség szemlézett, Ebrahim Zolfakari azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy a régió biztonsági helyzetének aláásása a célja és leszögezte: az iráni nép „sosem adta meg magát”.