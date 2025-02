Kíméletlen gyakorlat az orosz hadseregben

Videófelvételek szerint mankóval járó és frissen műtött katonákat is harcba vezényelnek az oroszok, sokan pedig hiányos orvosi ellátás után kénytelenek újra szolgálatba állni. Egyesek szerint ez a gyakorlat nemcsak az emberhiány kezelését, hanem a kárpótlási kifizetések elkerülését is szolgálja - írja a portfolio.hu.

A CNN által megszerzett videófelvételek és tanúvallomások szerint az orosz hadsereg egyre több súlyosan sebesült katonát küld vissza a harctérre, miközben munkaerőhiánnyal küzd. Az ukrán drónfelvételek olyan harcoló katonákat mutatnak, akik lábsérüléseik ellenére mankóval próbálnak mozogni a frontvonalban.

Egyesek még frissen bekötözött sebekkel próbálnak menedéket keresni, miközben ukrán drónok támadják őket.

Az ilyen esetekről egyébként már tavaly ősszel is készültek felvételek.

1/ Badly injured Russian soldiers are being denied recuperation and are sent into frontline assaults on canes and crutches. Outraged Russian milbloggers blame field commanders for refusing to allow medical leave, but the blame likely goes much higher. ⬇️ pic.twitter.com/lr40iC0Wuy