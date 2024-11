Szívszorító tragédia: tíz újszülött vesztette életét egy kórháztűzben

„Tíz csecsemő sajnos meghalt” – közölte szombaton Uttar Prades állam kormányának szóvivője a péntek esti tűzvészről. „Hét holttestet már azonosítottak. Három holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani” – mondta.

A tűz a kórház újszülöttosztályán ütött ki helyi idő szerint pénteken este fél 11 körül. Az NDTV hírcsatorna szerint összesen 54 újszülött volt az osztályon a tűz kitörésekor. Az első megállapítások szerint rövidzárlat okozta a tüzet.

In Uttar Pradesh, 10 newborn babies were burned alive in a fire at the Jhansi Government Medical College.



Parents are grieving, asking, "Who will give us our child?" as they mourn the loss of their one-week-old baby who was burned to death.