Egy Parkinson-kórra specializálódott orvos látogatta rendszeresen a Fehér Házat

Az elnök orvosa, Kevin O'Connor hétfő késő este közzétett levelében megerősítette, hogy valóban Kevin Cannard Parkinson-szakértő járt nyolc hónap alatt nyolcszor a Fehér Házban, és ő volt az a neurológus szakember, aki Joe Bident is megvizsgálta az éves orvosi vizsgálatai alkalmával - írja az ABC News híradása nyomán a Portfolio.

A lap szerint Kevin O'Connor kiemelte: Cannard Fehér Házban tett többi látogatása nem járt az elnök vizsgálatával, mivel a szakember mások ellátásában is részt vesz. Az általa nyilvánosságra hozott levél szerint a Covid-járványt megelőzően és annak végét követően Kevin Cannard rendszeres neurológiai rendeléseket tartott a Fehér Ház orvosi klinikáján a kormányzati munkatársak számára. Hozzátette:

a katonai személyzet jelentős része a szolgálatával kapcsolatos neurológiai problémákkal küzd.

Joe Biden orvosi vizsgálataival kapcsolatban O'Connor megjegyezte: "Biden elnök az éves orvosi vizsgálatán kívül nem járt neurológusnál", és legutóbbi vizsgálatán nem találtak nála Parkinson-kórra utaló jeleket.

A levél nyilvánosságra hozatala előtt heves vita zajlott a riporterek és a Fehér Ház sajtószóvivője között. Karine Jean-Pierre szóvivő leszögezte:

az elnököt nem kezelték Parkinson-kórral, jelenleg sem kezelik és gyógyszert sem szed rá.

A sajtótitkár azonban biztonsági okokra hivatkozva akkor még nem volt hajlandó megerősíteni Cannard látogatásait. A CBS szerint tudósítójuk, Ed O'Keefe erre megjegyezte, hogy a fehér házi vendéglista nyilvános, ám Jean-Pierre továbbra sem erősítette meg Cannard vizitjeit, a válaszadást biztonsági előírásra hivatkozva elutasította.

Karine Jean-Pierre, the White House press secretary, refused to speak about why a neurologist visited on many occasions, invoking the need to protect the doctor's privacy. Tempers flared between Jean-Pierre and Ed O’Keefe, a correspondent from CBS News. https://t.co/lslbvGmEVE pic.twitter.com/rWgLT8nqr8