Francia ügyészség: a lelőtt tinédzser igazoltatásakor nem volt jogos a fegyverhasználat

A 38 éves motoros rendőrt a kihallgatása végén előzetes letartóztatásba helyezték, szándékos emberölés miatt javasolja ellene a vádemelést az ügyész, amiről délután dönt az illetékes vizsgálóbíró.

Az ügyész elmondta: a közúti ellenőrzés indokolt volt Nahel M. esetében, aki nagy sebességgel haladt egy buszsávban, és nem állt meg a piros lámpánál. Az ellenőrzésről a francia televíziókban is bemutatott felvétel azonban cáfolja a rendőri jegyzőkönyvben írtakat, miszerint a fiú a járművel belehajtott két motoros rendőrbe. A videón az látható, hogy egy rendőr a megállított autó ajtajára szegezi fegyverét, mire a sofőr hirtelen elhajt, a rendőr pedig közelről tüzet nyit rá, halálosan megsebesítve a volánnál ülő fiatalt. A felvételen hallható, hogy valaki azt mondja: "Mindjárt kapsz egy golyót a fejedbe!", de nem lehet pontosan azonosítani a beszélőt.

Emmanuel Macron államfő - aki szerdán elítélte, megmagyarázhatatlannak és megbocsáthatatlannak nevezte a fiú halálát - eközben csütörtökön "a köztársaság intézményei elleni igazolhatatlan erőszaknak" nevezte, hogy a francia nagyvárosok egyes elővárosaiban második éjszaka folytatódtak a zavargások Nahel M. halála miatt, s tárcaközi válságtanácskozást hívott össze hivatalában.

Míg előző éjjel elsősorban Párizs környékén voltak zavargások, csütörtökre virradóra számos vidéki nagyváros elővárosaiból érkeztek hírek zendülésekről.

A francia főváros Nanterre külvárosában a tiltakozók petárdákkal dobálták a rendőröket, és autókat gyújtottak fel. A rendőrség Lille-ben és Toulouse-ban is összecsapott a tüntetőkkel, és Amiens-ben, Dijonban és Essonne-ban is zavargások voltak - közölte a rendőrség szóvivője. Nizzában két rendőrőrsöt és járőrkocsikat támadtak meg petárdákkal. A rendbontók barikádokat emeltek és tüzeket gyújtottak. A Lille melletti Mons-en-Baroeulban a polgármesteri hivatalt rongálták meg a tüntetők, a közeli Roubaix-ban egy rendőrőrsre támadtak. A francia média Párizs környékéről is számos incidensről számolt be. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a Párizs melletti montreuili városházára szintén tűzijátékokkal lövöldöztek a tüntetők az éjjel.

"Polgármesteri hivatalokat, iskolákat, rendőrőrsöket gyújtottak fel, támadtak meg" - jelezte Gérald Darmanin belügyminiszter, aki azt is elmondta: csütörtök virradóra 180 rendbontót állítottak elő a hatóságok, s 70 rendőr megsérült az összecsapásokban.

A tárcavezető közölte:

csütörtökön az előző éjszakához képest négyszer több, mintegy 40 ezer rendőr és csendőr lesz az utcákon, közülük ötezren Párizsban és a környező elővárosokban, miután a kormány a zavargások fokozódásától tart.

Élisabeth Borne miniszterelnök és több kormánytag is a zavargások helyszíneire látogatott csütörtökön.

A külvárosi rendbontások a 2005-ben hetekig tartó zavargások emlékét idézik fel, amelyeket egy párizsi elővárosban a rendőrség által üldözőbe vett két fiatal - baleset következtében bekövetkezett - halála váltott ki. Az akkori jobboldali kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki, és kijárási tilalmat rendelt el az érintett elővárosokban, ez azonban kormányzati források szerint jelenleg nincs napirenden. Az országban azóta is rendszeresek az egy-két éjszakán át tartó elővárosi zavargások a frankofón afrikai országokból származó bevándorlók által lakott negyedekben a helyi fiatalokkal szembeni rendőri fellépéseket követően.

Nahel M. halála heves közéleti vitát váltott ki a rendőrök fegyverhasználatát szabályozó 2017-es új törvényről, amelyre hivatkozva tavaly 13-an vesztették életüket úgy, hogy közúti ellenőrzés során tanúsított ellenállást követően a rendőrök rájuk lőttek.

Szerdán egy 52 éves rendőr ellen emeltek vádat szándékos emberölés miatt a délnyugati Angouleme-ben, mert lelőtt egy 19 éves guineai fiút egy közúti ellenőrzés során.

A Nanterre-ben lelőtt fiú anyja a TikTokra feltöltött videón csütörtök délutánra a helyi prefektúra elé hívott mindenkit egy megemlékezésre. "Mindenki jöjjön, lázadást indítunk a fiamért!" - mondta a közösségi platformon. Emmanuel Macron azt kérte, hogy "a következő órák a megemlékezésé és a tiszteleté" legyenek.

(A nyitóképen: Rohamrendőrök könnygáz és lángoló autók füstjében oszlatnak egy tüntetést Párizs Nanterre nevű elővárosában 2023. június 29-re virradóan.)