Lelőtt egy rendőr egy 17 éves fiatalt, lángokban áll Párizs - videók

A France Info helyi közszolgálati televízió által bemutatott, az incidensről mobiltelefonnal készült videón az látható, hogy egy rendőr a megállított autó ajtajára szegezi fegyverét, mire a sofőr hirtelen elhajt, a rendőr pedig közelről tüzet nyit rá, halálosan megsebesítve a volánnál ülő fiatalt.

A 17 year old repeat offender, drug dealer, driving a Mercedes Amg with more than 400 horsepower refused to comply with police orders and try to escape. A perfect example of FAFO

Immediately from #Nanterre where the shooting occurred to all neighboring towns and as far as the… pic.twitter.com/zWAxJSDxCz — Filippo Maria O di B ?? ?? ???? (@Filippo60) June 28, 2023

A közszolgálati televízió szerint a rendőrt emberöléssel gyanúsítják és őrizetbe vették. Gérald Darmanin francia belügyminiszter közölte, hogy a rendőrség felügyeleti szerve (IPGN) belső vizsgálatot indított az ügyben.

Az eset után tüntetés kezdődött a nanterre-i rendőrkapitányság előtt, amely erőszakossá vált és átterjedt a szomszédos elővárosokra is. A tüntetők felgyújtották a Mantes-la-Jolie-i városházát, a rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be ellenük, de végül kénytelen volt meghátrálni.

Streets of Nanterre, France tonight. pic.twitter.com/QiRkUcJJrM — Kevin smith (@KJ00355197) June 28, 2023

A helyi hatóságok szerint a feldühödött tömeg kukákat, autókat és egy általános iskolát is felgyújtott, a rendőröket pedig petárdákkal dobálta meg. A rendőrség végül 31 embert állított elő, 25 rendőr megsebesült, 40 autó kiégett.

"A halálbüntetés már nem létezik Franciaországban. Egyetlen rendőrnek sincs joga ölni, kivéve önvédelemből" - írta közösségi média oldalán Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikus, aki szerint a rendőrség lejáratja az állam tekintélyét, így azt az alapoktól szükséges megreformálni.

Property and vehicles, Inc police vehicles torched, bricks, bottles and fireworks used as weapons as riots sweep France yet again following the shooting of a teenage criminal earlier in the day by police in Nanterre. pic.twitter.com/5CvSYUyrjJ — Udger (@Udger4) June 28, 2023

Az ellenzékhez tartozó jobbközép Köztársaságiak vezetője, Eric Ciotti támogatásáról biztosította a rendőrséget.

"Támogassuk a nanterre-i rendőrséget a rend biztosításának érdekében. Önök a közösség biztonságának védelmezői. Semmi sem indokolja ezt a káoszt!" - írta Ciotti a közösségi oldalán.

A rendőrök fegyverhasználatát 2017 óta egy új törvény szabályozza Franciaországban. Azóta joguk van arra a gépkocsira rálőni, amelynek vezetője ellenáll az igazoltatásnak, ha másképp nem tudják megállítani a járművet, és ha megítélésük szerint a sofőr veszélyezteti mások vagy a rendőrök életét. Korábban a rendőrök csak jogos önvédelemre használhatták a szolgálati fegyverüket.

A zavargások nyomán a kormány megerősítette a rendőri jelenlétet Párizs térségében és más nagyvárosokban, és nyugalomra szólított fel.