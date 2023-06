Rendőrökre támadtak és kocsikat gyújtottak fel Franciaország-szerte a tüntetők – videó

A francia főváros Nanterre külvárosában a tiltakozók petárdákkal dobálták a rendőröket, és autókat gyújtottak fel. A rendőrség Lille-ben és Toulouse-ban is összecsapott a tüntetőkkel, és Amiens-ben, Dijonban és Essonne-ban is zavargások voltak – közölte a rendőrség szóvivője.

Nizzában két rendőrőrsöt és járőrkocsikat támadtak meg petárdákkal. A rendbontók barikádokat emeltek és tüzeket gyújtottak. A Lille melletti Mons-en-Baroeulban a polgármesteri hivatalt rongálták meg a tüntetők, a közeli Roubaix-ban egy rendőrőrsre támadtak.

Riots sweep France following the shooting of a 17-year-old Arab by police after he tried to flee in his car at a checkpoint in Nanterre. pic.twitter.com/Bude6PHFgq