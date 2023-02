Víruseredet: Joe Biden tényeket akar, de...

Az amerikai kormányon belül nincs egyetértés a koronavírus eredetével kapcsolatban – közölte a Fehér Ház egy sajtóhírre reagálva, miszerint az amerikai energiaügyi minisztérium elképzelhetőnek tartja, hogy a kórokozó egy kínai laboratóriumból szabadult ki.

John Kirby az amerikai elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy

az elnök tényeket akar látni a járvány eredetével kapcsolatban, de a vizsgálat még nem tart ott.

Mint mondta, amint elegendő információ gyűlik össze, és készen állnak annak megosztására az amerikai emberekkel és kongresszussal, megteszik.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági illetékese megjegyezte, hogy a hírszerzői közösségen belül sincs konszenzus a koronavírus származásával kapcsolatban. Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem tudja megerősíteni az ezzel kapcsolatban megjelent sajtóinformációkat.

A hétvégén a The Wall Street Journal és a The New York Times arról írt, hogy a vírus eredetének vizsgálata során az amerikai energiaügyi minisztérium arra az eredményre jutott "alacsony megbízhatóság" mellett, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból, Vuhan városából került a környezetbe véletlenül és kezdett el terjedni.

A sajtóhírre reagálva a kínai külügyminisztérium szóvivője rágalomról beszélt, s azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy próbája befeketíteni Kínát, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínával közösen végzett vizsgálatára hivatkozott, amely "rendkívül valószínűtlennek" nevezte a koronavírus laboratóriumi eredetét.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej