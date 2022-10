Újabb részletek az emeletes házra zuhant orosz bombázó balesetéről

Az orosz rendkívüli ügyek minisztériuma közleménye szerint véget ért a romok átvizsgálása, és "további tíz ember holttestét találták" meg a már bejelentett három halotton kívül.

Az orosz védelmi tárca hétfői jelentése szerint "2022. október 17-én emelkedés közben szerencsétlenséget szenvedett a déli katonai körzet légitámaszpontjáról gyakorlórepülésre induló Szu-34-es gép".

A repülőgép Jejszk városközpontjában zuhant le, üzemanyaga pedig kigyulladt.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk



The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.



The pilot's conversation with eyewitnesses:



- Everything is fine?

- Yes

- It was shot down, right?

- No

- Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022