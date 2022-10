Lakott területre zuhant Oroszországban egy vadászbombázó – videók

Lezuhant egy Szu-34-es orosz vadászbombázó a dél-oroszországi Jejszk városában egy lakóépület udvarára – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

"2022. október 17-én emelkedés közben szerencsétlenséget szenvedett a déli katonai körzet légitámaszpontjáról gyakorlórepülésre induló Szu-34-es gép" – ismertette a tárca.

Combat plane lost control and fell on a residential building in Russian Yeysk city. The plane carried ammunition.



At least one person died, several were hospitalized.



?? weapons fell on ?? heads on their way to kill Ukrainians. Will this make them think and protest against war? pic.twitter.com/9dnUo4T7fL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022