Senki sem számított ekkora, összehangolt rakétatámadásra - jelentette Simon Rita a Kárpátaljáról. Az Inforádió tudósítója arról számolt be, hogy több helyen leállt az áramellátás. A közeli Lemberg 90 százalékában nem volt áram és akadozott az internet is.

Több városban pánik tört ki, mert bár sejtették, hogy lesz megtorlás a krími híd felrobbantása miatt, de ekkora támadásra senki sem számított.

Zelenszkij elnök szerint ezek után egyértelmű, hogy "az oroszokkal nincs mit tárgyalni, mert ők terroristák".

Kárpátalján délig tartott a légiriadó.

Más városokban, főleg a nagyobbakban, arra kérik az embereket, hogy délután 5 és este 10 között mérsékeljék az áramfogyasztást, mert a rakéta csapások energetikai létesítményeket értek.

A nagy kavarodásban még arról is érkeztek hírek, hogy Kárpátalját is támadás érte, de ez végül nem igazolódott be.

"Itt nincs gond" - fogalmazott az InfoRádió tudósítója. Arra azonban mindenki figyelmét felhívták, hogy raktározzanak vizet, legyen készenlétben meleg ruha, töltsék fel telefonjaikat és gyertya is legyen kéznél. Ha pedig megszólalnak a szirénák, akkor mindenki menjen óvóhelyre.

Nyitókép: Forrás: kiszo.net