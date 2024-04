Orosz olajfinomítót ért ukrán dróntámadás

A krasznodari térségben részben felfüggesztette a munkáját egy orosz olajfinomító, amelyben károk keletkeztek vélhetően ukrán dróntámadás után - közölte a TASZSZ orosz hírügynökség.

Eduard Trudnyev, az olajfinomítót működtető Szlavjanszk cég vezérigazgatója arról számolt be, hogy szombatra virradó éjszaka tíz drón érte el a szlavjanszki létesítményt, majd komoly tűz keletkezett. Egyelőre oltják a tüzet, ezért nincs információ a károk tényleges nagyságáról.

BREAKING: Ukrainian suicide drone strikes the Slavyansk-na-Kubani oil refinery in the Krasnodar region of Russia, setting it on fire. Ukraine is destroying Russian refineries one after another pic.twitter.com/LsTIq7Di0V

Orosz beszámolók szerint az éjjel számos célpontot támadtak ukrán drónok az oroszországi Krasznodarszk térségben. A terület kormányzója, Venjamin Kondratyev szombat reggel azt mondta: számos ukrán drónt semmisítettek meg a szlavjanszkiji, szeverszkiji és kuscsevszkiji körzetekben. A támadás célpontjai olajfinomítók és az infrastrukturális létesítmények voltak, áldozatokról nem érkezett jelentés.

Russian Telegram channels report a drone attack on the Slavyansk-EKO refinery, Ilsky oil refinery, and a bitumen plant in Russia's Krasnodar region last night.



Locals report multiple explosions and fires. According to eyewitnesses, the explosions did not stop for more than 30… pic.twitter.com/oyXBVg9eW3