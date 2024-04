Átadták a Fonogram-díjakat

A Fonogram - Magyar Zenei Díjakat huszonegyedik alkalommal osztották ki, idén az interneten közvetített rendezvényen.

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Zaporozsec - L'amour toujours/Rákkendroll (ko records) lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat a Rolling Stones - Hackney Diamonds (Universal Music) című lemeze nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Paulinától az Anya/Jajdogálnifogsz/Menni kell/Mosoly/Odaadom (Gold Record) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Sony Music) című munkája kapta.

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Carson Coma - IV (szerzői kiadás) című lemeze, az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Queens of The Stone Age - In Times New Roman... (Matador Records) című albuma részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Saya Noé - Jupiter (szerzői kiadás), az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana/I Believe in Love Again (feat. Lenny Kravitz) (XL Recordings) kapta.

Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele kategóriában Pogány Indulótól a Megáll az idő (Asan Budapest) nyert, az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Jack Harlow - Come Home the Kids Miss You/Jackman./Lovin On Me (Escape Plan Recordings/Warner Music) lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Thy Catafalque - Alföld (Season of Mist) című lemeze, az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Metallica - 72 Seasons (Universal Music) című anyaga kapta.

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban Raul és Nótár Mary - Van pénzem, de! (szerzői kiadás) című dala, az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban a 4S Street - A szívem ég (szerzői kiadás) című lemeze részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat Paár Julcsi - Rókatánc (Fonó) című lemeze, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Nagy Emma Quintet - Return (Morotva Records) című lemeze nyerte el.

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele díjat a Góbé - Góbé 15 Live Müpa/Miért kell?/Rebeka (Launching Gagarin Records and Management/szerzői kiadás) kapta, az év felfedezettje Ótvar Pestis lett.

Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján Rúzsa Magdi - Elmegyek (Plagiguel) című dala kapta.

A nyertesek a Mahasz művészeti pályázatán győztes Sipos Balázs üvegművész pengetőt ábrázoló plasztikáját kapták meg.

Az életműdíjak nyertesét május első hetében jelenti be a Mahasz.

A Fonogram-díjat - Arany Zsiráf díj néven - a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek elismerésére alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A kitüntetés neve 2004-től kezdve Fonogram - Magyar Zenei Díj. A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.