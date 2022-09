Uralkodóváltás - Új zászló, pénz és himnusz jön

VI. György halálával az akkor épp Kenyában tartózkodó II. Erzsébet automatikusan uralkodóvá vált bő 70 évvel ezelőtt: ugyanez a folyamat zajlott le most az uralkodó balmorali halálát követően III. Károllyal, ő tehát ugyancsak 70 éven át volt egy bizonyos pozícióban, a trónörökösiben.

Egy pillanatnál hosszabb időbe telik ugyanakkor az, hogy II. Erzsébet ikonográfiáját II. Károlyé váltsa fel - írja a The Guardian.

A zászló biztosan változik

Zászlók ezreit kell az országnak lecserélnie, mivel azokon a EIIR felirat szerepel, Erzsébet személyére utalva. A katonai ezredek a "királynő színeit" használják lobogóikként, amelyek közül sokat aranyszínű hímzett EIIR felirattal díszítettek; a tűzoltóság zászlaja a királynő monogramját tartalmazza. Mindezen felül azokban az országokban, ahol a királynő továbbra is államfő - így Ausztráliában, Kanadában és Új-Zélandon -, a zászlószakértők által "E-zászlóknak" nevezett személyes zászlókat használtak, ha az uralkodó oda látogatott.

Lehetséges az is, hogy a Royal Standardnek nevezett zászló is változik Erzsébet halála után.

Ez jelenleg Írország és Skócia jelképei mellett az angol arany oroszlánokat tartalmazza duplán - létrehozása óta Walesnek is önálló zászlaja van, amelyet beemelhetnek az új Royal Standard lobogóba.

A pénzcsere sokáig eltart

4,5 milliárd darab olyan papírpénz van forgalomban nagyságrendileg az országban, amely szintlén Erzsébet képmását viseli: ezek összértéke 80 milliárd font. Mire az összeset III. Károly arcmását viselő papírpénzre cserélik, az két évbe is beletelhet: a legutóbbi, az ötven fontost érintő cserefolyamat 16 hónapig tartott. A pénzérmék cseréje ennél lassabban is történhet.

II. Erzsébet trónra lépésekor egyébként még nem szerepelt az uralkodó arcmása a pénzeken, ez a változás 1960-ban következett be. Ahhoz, hogy az új király arca a pénzekre felkerülhessen,

egy elfogadott portrénak is kell róla készülnie.

A királynő arca szerepel a kanadai 20 dolláros bankjegyeken, az új-zélandi érméken, valamint a kelet-karibi központi bank által kibocsátott valamennyi érmén és bankjegyen, valamint a Nemzetközösség más részein is.

A himnusz gyorsan más lesz

Az egyik leggyorsabb változás a himnuszban következik be: királynő helyett mostantól királyról énekelnek az egyébként 1745 óta használt szövegben. Az anglikán egyház fejeként az uralkodót egyes imákban és a szentáldozás körüli szövegekben is említik, ezeket is meg fogja változtatni az egyház. A királyi címer ugyanakkor maradhat változatlan, kivéve, ha az új uralkodó akárcsak a Royal Standerden, úgy ezen is meg akarja jeleníteni Walest. A királyi családnak jelenleg hivatalosan beszállító cégek életében ugyanakkor biztosan változás következik be, státuszukat Erzsébet halálával elvesztik, kivéve, ha az őj uralkodó is megbízatást ad nekik.

Nem valószínű ugyanakkor, hogy a postaládákat, amelyeken Erzsébet monogramja szerepel, kicserélnék:

állnak még olyanok is az országban, melyek hetven év elteltével is VI. György nevét viselik, a bélyegeket ugyanakkor lecserélik.

A parlament tagjainak a királynő halálát követően ismételten esküt kell tenniük, ez alkalommal már III. Károlynak. A nemzetközösség egyes tagországainak alkotmányában szereplő királynő nevét is cserélni kell a királyéra, akárcsak minden olyan törvény szövegezésében, ahol eddig II. Erzsébet szerepelt.

Nyitókép: Pixabay