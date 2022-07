Segítenek a nyugati fegyverek: egyre agresszívabban támadja Herszont Ukrajna

Az orosz utánpótlás számára fontos hidat Herszon visszavételének érdekében bombázták az ukránok: az ország fegyveres erőinek Telegram-csatornáján egyperces videó is megjelent a támadásról a The Guardian cikke szerint.

"A HIMARS újabb erős csapást mért a Dnyiprón átívelő két híd egyikére, amelyet a megszállók tömeges átcsoportosításokra használnak. Reméljük, hogy az Antonivszkij híd nem bírja ki a HIMARS rakétatámadás erejét" – mondta Anton Herascsenko, Volodimir Zelenszkij vezető tanácsadója.

Az oroszok azt mondják, megjavítják a hidat

Kirill Sztremouszov, az oroszok Herszonba telepített helyettes regionális vezetője az orosz médiának nyilatkozva megerősítette a támadás tényét, de állítása szerint a híd még áll.

"Eltalálták a hidat, lezártuk a forgalmat és meg fogjuk javítani" – mondta Sztremouszov a RIA Novosztyinak. Különböző tüzérségi rendszerekről és több mint tíz rakétáról számolt be.

A hidat folyamatosan támadják az ukránok annak érdekében, hogy elvágják az orosz utánpótlást, mivel Herszon visszavétele annak márciusi elfoglalása óta fontos számukra. Az akár 80 kilométerre található célpontok ellen is használható HIMARS segítségével egyre magabiztosabban tudnak támadni. Szerhij Klan szerint őszre ismét ukrán kézen lesz a város.

Az orosz csapatok pontonhidat is építettek az Inhulec folyó fölött. Melitopolban egy repülőtér helyreállításán is dolgoznak. Az ukránok a HIMARS-t orosz lőporraktárak és parancsnoki állások ellen is bevetik.

Civileket támadnak máshol

Az orosz erők mindeközben folytatják a civil infrastruktúrákkal szembeni támadásokat: Harkivban iskolákat, mozikat, kórházakat érnek a támadások. Oleh Szinebuhov régiós kormányzó szerint még humanitárius segélyszállítmányért sorban állókat is ért támadás. Hadgyakorlatra is készül az orosz hadsereg:

augusztus 30.–szeptember 5. között más, meg nem nevezett országokkal közösen vezénylik le a Vosztok névre hallgató, rendszeresen megtartott gyakorlatot.

Ukrajna eközben egy 15-20 milliárd dolláros programról tárgyal az IMF-fel, melynek célja az, hogy a háború megtépázta gazdaságán segíthessen. Az orosz gazdaság viszont a szankciók ellenére egészen jól teljesít: az emelkedő energiaárak nagy bevételt nyújtanak az országnak.

Zelenszkijt méltatta Johnson

A leköszönő brit miniszterelnök, Boris Johnson – aki az ukránok fegyverutánpótlásának egyik legnagyobb támogatója – az ukrán elnököt,

Volodimir Zelenszkijt méltatta Winston Churcillhez hasonlítva

a vezetőt. Úgy fogalmazott: Churchill is tapsolt, sőt, talán még könnyezett is volna akkor, amikor Zelenszkij arra a felvetésre, hogy kimenekítik őt Kijevből a háború elején, úgy reagált: fegyverekre van szüksége, nem fuvarra.

Nyitóképünkön Herszonban élő falusi nő üdvözöl egy ukrán katonát.

Nyitókép: Ivan Chernichkin/Zaborona/Global Images Ukraine/Getty Images