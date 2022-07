Pánik közeli hangulat az orosz parancsnokságokon

Fordulópontot jelentett a háború menetében a HIMARS rakéta-sorozatvetők megérkezése. Ezt a Mark Hertling nyugalmazott amerikai tábornok közölte a Newsweek hírmagazinnal. A tábornok véleményét az hvg.hu ismerteti.

Az atlatszo.hu pedig arról ír, a frontvonalakon megfigyelhető legfontosabb változás az, hogy jelentősen csökkent az orosz tüzérség fölénye. Az ukránok ugyanis szétlőtték a legnagyobb és legfontosabb orosz lőszerraktárakat, így a frontvonalon pusztító tüzérségüknek már nincs elég muníciója.

Az oroszok korábban ugyanis olyan intenzív ágyútüzet zúdítottak az ukránokra, amely csak hatalmas lőszerutánpótlás mellett volt csak lehetséges. Ezért

óriási lőszer depókat létesítettek a arcvonal közelében,

de azért elég távol ahhoz, hogy az ukrán tüzérség ne érhesse el. A helyzet azonban drámaian megváltozott, amint megérkeztek az első HIMARS sorozat vetők, mert ezeknek már 80 kilométeres a hatótávolságuk, és rendkívül pontosak a rakétáik.

A portál szerint az is az ukránok kezére játszott, hogy az oroszok vasúti csomópontok, jelentősebb út kereszteződések közelében található, korábbi, ukrán raktárakból, logisztikai központokból csináltak a hatalmas lőszer lerakatokat. Márpedig ezek pontos földrajzi helyzetét ismerik az ukrán tüzérek, így precízen be is tudják táplálni azok GPS koordinátáit a rakéták irányító rendszerébe.

A HIMARS pedig hajszálpontos.

Méghozzá annyira, hogy kijevi közlés szerint július 25-e óta 50 lőszerraktárat pusztított el az ukrán rakéta tüzérség és félszáznál is több nagy értékű katonai célpontot, például laktanyát, parancsnoki központot semmisített meg. Az ukránok által lehallgatott orosz katonai kommunikációból állítólag az derült ki, hogy megszállók hadvezetése "közel áll a pánikhoz".

Az amerikai rakéták segítségével az ukránoknak sikerült stabilizálniuk a frontvonalat. Megtörték az orosz tüzérség fölényét és jelentősen csökkentették a saját veszteségeiket. Korában ugyanis az orosz tüzrérség felmorzsoló taktikája naponta átlag 100 ukrán katona halált okozta. Viszont

amióta szétlőtték az orosz lőszerraktárakat, a veszteség a harmadára csökkent.

Az egyik harctéri parancsnokuk a Washington Postnak azt nyilatkozta, hogy amióta a HIMARS lecsapott a Harkivtól délre, Izjumban lévő lőszer lerakatra, az orosz rakétázás a tizedére esett vissza a korábbiakhoz képest.

Az orosz parancsnokok arra is panaszkodnak, hogy

a HIMARS rakétái ellen hatástalanok a legújabb, Sz-400 "Triumf" légvédelmi komplexumok is.

Ezeket ugyanis alapvetően repülőgépek, és nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéták ellen tervezték. Így nem sokat tehetnek a kicsi és gyors HIMARS rakéták ellen. Az oroszoknak valószínűleg az izraeli "Vaskupola" rendszerhez hasonlóra lenne szükségük, amely képes a kisebb rakétákkal, sőt még a tüzérségi gránátokkal is megküzdeni – olvasható az atlatszo.hu-n.

Persze az amerikai rakéta-sorozatvetők nem fogják megnyerni az ukránoknak a háborút, de olyan drámai változást hozhatnak, mint amit a Javelin páncéltörő rakéták okoztak a Kijev környéki harcokban.

Az amerikai vezetés hamarosan újabb négy darab HIMARS komplexumot küld Ukrajnába. A portál azt sem tartja kizártnak, hogy Kijev megkaphatja a 300 kilométer hatótávolságú, ATACMS rakétákat. Erre utal, hogy az oroszok már át is vitték néhány hajójukat Szevasztopol kikötőjéből a távolabbi Novorosszijszkba.

