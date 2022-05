Szinte folyamatosan lövik Szeverodonyecket - a háború pénteki hírei

A település polgármestere szerint a mostanra szinte szüntelen orosz támadásokban a lakásállomány 60 százaléka megsemmisült, az épületek csaknem 90 százaléka sérült, nagy javításokat igényel. Olekszandr Sztrjuk arról is beszélt, hogy a városból kivezető utak rendkívül veszélyesek az orosz ágyúzás miatt, a maradék civil lakosság nehezen tud kijutni, de az ukrán hadsereg "mindent megtesz, hogy az útvonalat biztonságossá tegye". 12-13 ezer civil lehet még a városban, eddig legalább 1500-an haltak meg, írta a Telex.

A brit védelmi minisztérium napi jelentése szerint az oroszok továbbra is Szeverodonyeck és Liszicsanszk bekerítéséért harcolnak Kelet-Ukrajnában, miután korábban Popasznánál áttörték az ukrán védelmi vonalat.

