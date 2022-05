Ukrajna: Így pusztít a termobárikus fegyver - videó

Ukrán állítás szerint Oroszország beveti őket a mostani háborúban. Ezúttal Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója számolt be erről a Twitteren, közölve, hogy Oroszország a legnehezebb, hagyományos vagyis nem nukleáris fegyvereket használja Ukrajna ellen, és felszólította a partnerországokat, hogy adjanak rakéta-sorozatvetőket Ukrajnának.

Szavai alátámasztásául közzétett egy videofelvételt, amelyen egy TOSz-1-es típusú orosz tüzérségi nehézfegyver látható működés közben.

A termobárikus fegyver a legnagyobb pusztító erővel rendelkezik a nukleáris eszközök után. Kétlépcsős robbanólőszere a környező levegő oxigénjét használja fel magas hőmérsékletű robbanás létrehozásához.

"Egyes partnerek haboznak megadni a szükséges fegyvereket, mert tartanak a további eszkalációtól. Az Oroszországi Föderáció már most is a legnehezebb, nem nukleáris fegyvereket veti be az ukránok ellen, aminek következtében emberek élve égnek el" - emelte ki a tanácsadó.

This is ?? Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against ??, burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ