Jó hírt kaptak a Görögországba készülő turisták

Minden eddiginél korábban, március elsején indul a görög turisztikai szezon, ehhez a kormány minden szükséges óvintézkedést megtett – mondta Vaszilisz Kikiliasz turisztikai miniszter pénteken. Az európai oltási igazolvánnyal rendelkezők már hétfőtől szabadon beléphetnek az országba kötelező tesztelés nélkül – írja a Portfolio.

Tavaly január és november között több mint 7,2 millió turista látogatott Görögországba. A kormány célja, hogy idén túlszárnyalják a 2019-es rekordot, amikor több mint 18 milliárd eurót költöttek el a látogatók. Lazít Spanyolország is Február 10-től már szabadtéren sem lesz kötelező maszkot viselni Spanyolországban. A kormány kedden fogadhatja el hivatalosan a szabadtéri maszkviselési kötelezettség eltörlését, két nappal később pedig hatályba is léphet az intézkedés.

Spanyolországban december végén vezették be a kötelező maszkviselést szabadtéren, hogy megfékezzék az omikron variáns terjedését. Az utóbbi napokban viszont javultak az adatok, ezért nincs tovább szükség az intézkedést fenntartani.

Nyitókép: Pixabay