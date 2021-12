Új kancellárja is lesz Sebastian Kurz lemondása után Ausztriának

"A mai napon új fejezet kezdődik az életemben" - ezt mondta a visszavonulását bejelentő sajtótájékoztatón Sebastian Kurz. A politikus minden tisztségéről, így az Osztrák Néppárt pártelnöki és frakcióvezetői posztjáról is lemondott. Több időt szeretne tölteni a családjával és újszülött fiával - indokolt.

Kurz a kancellárságról már októberben lemondott, néhány nappal azután, hogy a bécsi kancellári hivatalban és a pénzügyminisztériumban házkutatást tartottak. A gyanú szerint ugyanis 2016-ban Kurz és csapata közpénzből finanszírozott, meghamisított közvélemény-kutatási adatokkal és baráti sajtómegjelenésekkel igyekezett biztosítani, hogy a politiklus a néppárt elnöki és az ország vezetői posztjára kerülhessen.

"Nem vagyok sem szent, sem bűnöző". "Emberi lény vagyok, erősségekkel és gyengeségekkel" - mondta a volt kancellár, és hozzátette, nem követett el semmilyen törvénytelenséget.

Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium magyar-német intézetének igazgatója szerint az utóbbi időben több közvéleménykutatás is azt mutatta, hogy Sebastian Kurz ebben a ciklusban már nem tud kancellárként visszalépni. Szombaton született meg a kisfia, emlékeztetett a szakértő - ez, valamint az ügyének folyamatban lévő vizsgálata motilválhatta, hogy egy kicsit hátrébb lépjen. Ám még fiatal, csak 35 éves, így nem kizárt, hogy később visszatérhet a politikába. Sok példa van erre, és a visszatérésnél nem is csak az életkor számít, hanem a tapasztalat is, márpedig Kurznak sok tapasztalata van - jegyezte meg az igazgató.

Bauer Bence azt is elmondta: Az Osztrák Néppárt vezetését várhatóan Karl Nehammer belügyminiszter veszi át, aki később a kancellári székben is leválthatja a posztot ideiglenesen átvevő Alexander Schallenberget.

"Elképzelhető tehát, hogy Alexander Schallenberg ideiglenes kancellárnak nagyon rövid idő jut ezen a poszton. Lényeges, hogy ha egy párt kormányoz, akkor a kancellári hivatal - az »executive hatalom« -, valamint a pártelnökség egy kézben legyen. Ahol ez szétesik, ott kudarc van, ezért ha Nehammer pártelnök lesz, valószínűleg ambicionálja majd a pártelnöki tisztséget" - fejtette ki Bauer Bence. A párt által megválasztott elnököt a koalíciós társsal kell elfogadtatni. Ha a Zöldek elfogadják a személyét, akár kancellár is lehet - ellenállásra pedig itt nem számít a szakértő.

Frissítés: A 24.hu az osztrák közszolgálati médiára hivatkozva arról ír, hogy már le is mondott az osztrák kancllár.

Úgy véli, új választás kiírása nélkül is végbemehet ez a váltás a ciklus közben, de persze lehetséges más forgatókönyv. "Mindig kérdés, hogy kinek áll érdekében egy új választás. Ausztriában jelenleg meggyengült a Néppárt és megerősödtek a szociáldemokraták, ezért nem biztos, hogy a Zöldeknek - akik korábban hangosan követelték Sebastian Kurz távozását - most egy előrehozott választás az érdekükben állna.

A Heute.at cikke alapján a Portfolio azt írta, hogy a koalíciós partner Zöldek állítólag már bele is egyeztek a váltásba és Nehammer esetleges érkezésébe. A lap értesülései szerint más változások is jöhetnek az osztrák kormányban: az eddigi EU-ügyi miniszter, Karoline Edtstadler veheti át a belügyminiszteri posztot Nehammertől, ugyanakkor a Kurier információi szerint Andreas Pilsl lehet a belügy új vezetője. Schallenberg a kancellári posztot az EU-ügyi miniszterségre cserélheti. Az eddigi gazdasági miniszter, Margarete Schramböck a Kurier szerint távozhat a posztjáról.

Sebastian Kurz és kilenc társa ellen hűtlen kezelés és korrupciós bűncselekmények gyanújával folyik nyomozás, az ügyészség szerint a volt kancellár mozgatta a szálakat. Sajtóhírek szerint az ügyészség vádjai nehezen lesznek bizonyíthatók Kurz ellen, azok nagy része ugyanis spekuláción alapul.

Nyitókép: Thomas Kronsteiner/Getty Images