Áder János: a hitelesség visszaszerzéséről szól Glasgow

Glasgow nemcsak az ambíciók emeléséről, de a hitelesség visszaszerzéséről, a cselekvésről és a mielőbbi látható eredményekről is szól – mondta Áder János köztársasági elnök a skóciai nagyvárosban, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 26. ülésén (Conference of the Parties, COP26).

Felszólalásában az államfő kijelentette: a helyzet kritikus mivoltára figyelmeztető drámai hangütésű mondatok elhangzottak már korábban is, márpedig "nehéz a választókkal elhitetni, hogy már 26 éve mindig, folyamatosan a 24. órában vagyunk".

Leszögezte: nehéz sikeres tanácskozásról beszélni, hogyha a helyzet – jelen esetben a légkör szén-dioxid-koncentrációja – folyamatosan romlik. Márpedig a légkör szén-dioxid-koncentrációja nőtt az elmúlt 25 évben, és sajnos a párizsi klímavédelmi egyezmény megkötése óta is – fűzte hozzá Áder János.

"A tudomány eredményei és a természet jelzései egyértelműek, cselekednünk kell" – fogalmazott glasgow-i beszédében az államfő.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor