Kritikus pont a brit üzemanyagkrízisben: már a hadsereg segítsége is kell

Jó hír a britek számára, hogy Skóciában, északon, illetve az ország középső részén már megoldódtak a kamionsofőr-hiányból fakadó üzemanyagellátási problémák, hétfőn reggel pedig bevonták a hadsereget a még mindig érintett területek ellátásának normalizálására. Az Escalin hadművelet keretében a Sky News cikke szerint 200 katona vesz részt az üzemanyaggondok megoldásában, több mint felük gépkocsisofőrként.

A most bevetett katonák nagy részét egy kőolajlogisztikával foglakozó vállalat képezte ki a múlt héten Essexben. A kormány tagjait erősen kritizálták azért, mert nem vetették be korábban a katonaságot a helyzetből fakadó pánikvásárlás kezelésének érdekében.

Kiképezték a katonákat

"Az üzemanyag-készletek növelése érdekében szorosan együttműködünk az iparággal, a kereslet folyamatos stabilizálódása mellett az átlagos üzemanyag-készletek javulásának jelei mutatkoznak az Egyesült Királyságban. A londoni és dél-angliai készletek az Egyesült Királyság más részeinél kissé lassabban épülnek fel, ezért megkezdtük a katonai személyzet bevetését, hogy növeljük a kínálatot ezeken a területeken. Az üzemanyag-szállításra kiképzést végzettek több mint felét a Londont és Délkelet-Angliát kiszolgáló terminálokra telepítik, ami azt mutatja, hogy az ágazat hétfőtől ebben az első fázisban a leginkább érintett területekre osztja be a járművezetőket" – nyilatkozta a brit kormány egy szóvivője.

A problémából már kilábalt területeken mindössze a benzinkutak hat százalékánál nem volt benzin vasárnap. Londonban és az ország dél-keleti részében ez az arány 22 százalékos volt, miközben a kutak 60 százaléka tudott benzint és dízelt is eladni.

Országos szinten a kutak 17 százalékánál nem volt benzin és 67 százalék volt ellátva mindkétféle üzemanyaggal.

Az Escalin hadműveletet még az év elején tervezték meg, hogy a szigetország az EU-ból való kilépésével kapcsolatos potenciális üzemanyaghiányra válaszlépéseket tudjon adni. A benzinkereskedők szövetsége üdvözölte a katonai segítséget, de úgy vélte, annak csak korlátozott hatása lesz. Gordon Balmer, a szövetség ügyvezető igazgatója a Sky Newsnak elmondta, hogy az általa megkérdezett 1100 telephely közül néhány már több mint egy hete üresen áll.

Karácsonyig még visszatérhet a gond

Hozzátette, hogy a probléma középpontja az ország délkeleti részén van, egyes területeken akár tíz napba is beletelhet, amíg a kínálat visszaáll a normális szintre. Balmer azt is elmondta, hogy jó esély van arra, hogy a hiány egészen karácsonyig eltartson. Boris Johnson miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy a válság enyhül és a hadsereget elővigyázatosságból vetették be. Nem zárta ki ugyanakkor nyíltan azt, hogy a probléma karácsonyig még visszatérne.

Jelenleg 100 ezer kamionsofőr hiányzik a Nagy-Britanniában.

A miniszterelnök nem zár ki vízumenyhítést annak érdekében, hogy ez megoldódjon, de nem akarja tömegével beengedni az alacsonyan képzett munkásokat sem az országba.

Jelenleg 300 külföldi teherautó-sofőr kaphat szinte azonnal márciusig érvényes vízumot. A külföldi élelmiszer-szállító járművezetőknek szánt további 4700 vízumot az eredetileg bejelentett három hónapon túl meghosszabbítják, így október végétől február végéig lesznek érvényesek. Egyes vélemények szerint ugyanakkor a vízumprogramot a kiskereskedelmi ágazat valamennyi ágazatában dolgozó tehergépkocsi-vezetőkre is ki kellene terjeszteni.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super