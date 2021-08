Egyetértésre jutott az USA, Kína, Oroszország - az afgán helyzet kellett hozzá

A békefolyamat felgyorsítását, valamint a tartományi székhelyek és más városok elleni támadások azonnali leállítását szorgalmazták csütörtökön Katarban az Afganisztán-konferencia résztvevői, közöttük az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és más államok képviselői.

A tárgyalások után kiadott közös közlemény szerint a résztvevők megerősítették, hogy nem ismernek el semmilyen, "katonai erővel kikényszerített" kormányt Afganisztánban, és elkötelezettségüket hangoztatták az újjáépítéshez nyújtandó segítség iránt, mihelyst az országban létrejön az "élhető" politikai rendezés.

A radikális iszlamista tálibok szóvivője ugyanakkor az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta: az, hogy gyors ütemben foglalják el a nagyvárosokat, azt mutatja, hogy az afgánok tárt karokkal fogadják őket. Mindemellett megjegyezte, hogy nem fognak elzárkózni a politikai rendezés elől. Kétharmad A radikális iszlamista tálibok elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt is. A tálibok egyik szóvivője a Twitteren péntekre virradóra jelentette be, hogy csapataik "teljességgel megszállták Kandahárt". Egy helyi lakos az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az afgán hadsereg erői visszavonultak a városból. Csütörtökön két tartományi székhely, Gazni és Herát városa került a szélsőségesek kezére. A radikális iszlamisták jelenleg a dél-ázsiai ország területének nagyjából kétharmadát ellenőrzik. A tálibok a Reuters brit hírügynökség által idézett amerikai hírszerzési értékelések szerint harminc napon belül körülzárhatják, kilencven napon belül pedig el is foglalhatják Kabult. (MTI)

Dacára a Dohában zajló béketárgyalásoknak, a tálibok -felbuzdulva a külföldi csapatok kivonásán - általános offenzívát indítottak Afganisztán-szerte. Legfrissebb értesülések szerint megkaparintották Herát tartomány azonos nevű székhelyét is, nem sokkal azután, hogy elfoglalták a stratégiai fontosságú - Kabultól alig 130-150 kilométernyire délre fekvő - Gazni városát csütörtökön, és így a 34 tartományi székhelyből már tizenkettő került (némelyik csak részben) az ellenőrzésük alá.

Rahima Dzsámi, Herát tartomány képviselője az afgán parlamentben arról számolt be, hogy a szélsőségesek kiszabadították a város börtönéből a rabokat, miközben a kormányzati tisztségviselők, köztük a kormányzóval, a tartományi székhely repülőterének térségében húzták meg magukat.

Az amerikai hírszerzés szerint amennyiben ilyen ütemben halad a tálibok hadművelete, úgy a főváros, Kabul kilencven napon belül a kezükre kerülhet.

John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön jelentette be, hogy ideiglenesen további 3000 katonát küldenek Afganisztánba, segítve a kabuli nagykövetség személyzetének evakuálását. A brit PA hírügynökség szerint az Egyesült Királyság hatszáz katonát küld a brit állampolgárok távozásának támogatására a dél-ázsiai országba.

Nyitókép: MTI/EPA/Ghulamullah Habibi