Jóváhagyta a WHO a Sinopharm vészhelyzeti alkalmazását

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

A lépés azt jelenti, hogy a Sinopharm és a Pekingi Biológiai Termékek Intézete által kifejlesztett vakcina felhasználható az olyan, WHO által támogatott programokban, mint például a COVAX-kezdeményezés, amely a vakcinák világszintű igazságos elosztását segíti elő.

Ez az első alkalom, hogy bármely kínai gyártású vakcina sürgősségi engedélyt kapott a WHO-tól.

"Ez kibővíti azon Covid-19 vakcinák listáját, amelyeket a COVAX megvásárolhat, és bizalmat ad az országoknak a saját hatósági jóváhagyásuk felgyorsítására" – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

"The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, or SAGE, has also reviewed the available data, and recommends the vaccine for adults 18 years and older, with a two-dose schedule."-@DrTedros https://t.co/0ASiom6H72