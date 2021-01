WHO-vizsgálat Kínában: nem várható nagy szigor

Kína üdvözlettel fogadja a Vuhanba érkező WHO-kutatócsoportot Hua Csun-jing külügyi szóvivő szerint: az újév első hónapjában érkeznek majd szakemberek az országba, ahonnan a koronavírus útjára indult.

Arról még folyik az egyeztetés, hogy mikor utazhat be a szakértői csoport. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kedden azt mondta, csalódott amiatt, hogy az ország még nem adta meg a beutazási engedélyt. Peking jelezte, hogy igyekszik felgyorsítani az előkészületeket. A külügyi szóvivő szerint a felek kapcsolatban állnak a dátum kitűzésének és a látogatás előkészítésének érdekében, hozzátéve: "soha nem merült fel probléma a Kína és a WHO közötti együttműködésben".

Senki sem számít arra, hogy igazán súlyos következtetésekre jutnának majd a küldöttség tagjai, az ok pedig politikai. A térség geopolitikai feszültséggel teli légkörében Kína mindent megtesz azért, hogy ne süssenek rá bélyeget az eddig 1,8 millió ember életét követő világjárvány kirobbanásáért.

Valószínűsíthető, hogy a felülvizsgálat résztvevői sem harcolnak majd foggal-körömmel azért, hogy a kényes részletek mélyére ássanak, írja a Reuters. Jancsung Huang, az amerikai Külkapcsolatok Tanácsának egyik tagja szerint már a vizsgálat meghirdetése előtt is nagyon eltérő volt a két oldal véleménye arról, honnan is származik az új koronavírus.

"A szakértőknek politikailag érzékeny módon olyan megállapításokat kell majd hozniuk amelyek mindkét oldal számára elfogadhatók"

- fogalmazott.

Most gyorsan lépnek

Miközben a világ sok részén küzdenek a helyi gócokkal, Kína most nagyon agresszíven lép fel minden kitöréssel szemben. Vang Ji, az ország egyik rangidős diplomatája 2021 első napjaiban arról beszélt, országa nemcsak a belföldi védekezésben erős, hanem átvette a vezetést a globális járványmegelőzésben is azzal, hogy több mint 150 ország számára biztosít védőeszközöket. Ugyanő a vírus eredetéről diplomatikusan annyit mondott: egyre több kutatás szerint több helyről ered. Kína továbbra is fenntartja azt az állítását, miszerint hűtött árukkal érkezett hozzájuk a SARS-CoV-2, s ezt a behurcolási módot nevezik meg a mostani pekingi és talieni kitörésekért felelősnek is.

Az ország ugyanakkor mereven elutasítja azt az állítást, miszerint igyekezett volna eltussolni a valós járványadatokat, valamint hogy késlekedett volna a korai intézkedésekkel, ami nagy löketet adott a járvány terjedésének az első szakaszban. A téma továbbra is nagyon érzékeny, alig néhány tucat kutatás érhető el a vírus eredetéről, de arra is utalnak jelek, hogy az ország kész megosztani olyan információkat is, amelyek ellentétesek a hivatalosan kommunikáltakkal.

Érdekes statisztikai adatok

A közelmúltban a vuhani járványügyi központ arról osztott meg adatokat, hogy vérvizsgálatok eredményeit alapul véve a vuhaniak 4,43 százaléka eshetett át a megbetegedésen: ez arra utal, hogy az eredetileg közöltnél jóval magasabbak a város fertőzöttségi adatai. A világ ugyanakkor azzal az állítással kapcsolatosan is adatokat várna az országtól, hogy a 2019. decemberi vuhani kitörést megelőzően már több helyen is ott volt a SARS-CoV-2 a világban. Ebben a kínaiak jelenleg egy olasz kutatásra támaszkodnak, mely szerint a vírus már hónapokkal a vuhani kitörés előtt jelen volt Európában - a kínai retorika szerint a 2019 október World Military Gamesre érkező külföldi sportolók is behurcolhatták a fertőzést.

Talán sosem derül ki

Ahhoz, hogy az eredet teljes bizonyossággal megállapítható legyen, minden, a világ bármely részén felmerült, 2019 decemberét megelőző szokatlan epidemiológiai eseményt leltárba kellene venni, hogy eldőlhessen, jelen lehetett-e valahol már korábban is az új koronavírus. A politikai feszültségek miatt az is valószínű, hogy annak a teóriának, miszerint a Vuhani Virológia Intézetből került ki a vírus, nem tudnak majd utánajárni. Könnyen lehet, hogy az új koronavírus valódi történetének első fejezetét sosem ismerhetjük majd meg. A kutatók a csoportban

Az utazó szakemberek közt van élelmiszer-biztonsági szakértő, állatorvos, epidemiológus és a koronavírusok kutatója is.

Az utazó szakemberek közt van élelmiszer-biztonsági szakértő, állatorvos, epidemiológus és a koronavírusok kutatója is.

Dán, amerikai, orosz, ausztrál, japán, némnet, holland és katari kutatók is vannak a csapatban. A Nature decemberi cikke tíz fős kutatócsoportról ír, mely több hetet tölt majd el Kínában.

