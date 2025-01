Drámai pusztítást végeznek a fékezhetetlen tüzek Los Angelesnél – fotók, videók

A tisztségviselők a szerda reggeli órákban arról számoltak be, hogy egyelőre egyáltalán nem tudják ellenőrzés alatt tartani a tüzek terjedését, amelyet segít a rendkívül erős keleti irányú úgynevezett Santa Ana szél, és a nagy szárazság. A széllökések helyenként meghaladják az óránkénti 160 kilométeres sebességet.

This is what’s left of the Pacific Palisades. The mall survived. Most everything else is gone. Homes, apartment complexes… businesses. pic.twitter.com/Vfz721V48J