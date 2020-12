Engedélyezték az AstraZeneca vakcináját az Egyesült Királyságban

Sokkal elérhetőbbé teszi a koronavírus elleni védőoltást az Egyesült Királyságban az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcinája: ezt nem szükséges olyan alacsony hőmérsékleten szállítani és tárolni, mint a Pfizer vagy akár a Moderna védőoltását.

Nagy-Britanniában ez azt jelenti, hogy az idősotthonokban élők is kaphatnak végre oltást.

Eddig a Pfizer oltásával zajlott az immunizáció az országban, melyet nem tudtak bevinni az otthonokba érzékenysége miatt, ezért csak a dolgozók kaphatták meg azt.

Ezt az oltást is hűtve kell szállítani, de 2–8 fok közti hőmérséklet elegendő tárolásához, illetve a fénytől is védeni kell. Mindezen túl ez a legolcsóbb koronavírus elleni oltás is: mindössze egy csésze kávé áráról beszéltnek a britek, a Sky News értesülése szerint ez a gyakorlatban három fontot, azaz hozzávetőlegesen 1200 forintot takar.

Az AZD1222 névre hallgató védőoltás virális vektorok elvén működik, azaz egy másik vírus, ez esetben az adenovírus módosításának segítségével juttatják be a koronavírus egyetlen génjét részét az emberi szervezetbe. A gén ott a koronavírus tüskefehérjéjét gyártja, ezzel immunválaszt kiváltva. Az adenovírus nem vált ki megbetegedést a testben, csak szállítószerepben van jelen a vakcinában.

Matt Hancock brit egészségügyminiszter a bejelentés kapcsán elmondta: nagyon jó hír a vakcinázás felgyorsításának szempontjából, hogy ezt a védőoltást is használhatják már, így hamarabb visszatérhet majd az élet az átlagoshoz.

„A vakcina a pandémiából kivezető út” – tette hozzá.

Arról nem nyilatkozott, hány embert tudnak majd így beoltani 2021-ben. A vakcinázási stratégiáról a kormány korábban azt nyilatkozta: céljuk az, hogy minél több veszélyeztetett kapja meg az első adagot hamar. A most engedélyezett védőoltásból 12 hetes különbséggel kell beadni két adagot. A hosszú távú védettség ezzel alakul csak ki.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltása ára és könnyű kezelhetősége mellett azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy a klinikai kísérletek harmadik fázisában tévedésből az önkéntesek egy csoportja csak fél adagot kapott az első alkalommal, majd mikor a hibára fény derült, kitartottak ennél a dozírozásnál a kutatók. Ez a csoport

90 százalék fölötti védelmet élvezett a koronavírussal szemben,

míg akik két teljes adagot kaptak, csak 60 százalék fölötti hatékonysággal jutottak immunitáshoz.

A hiba nyilvánosságra hozatalát követően felmerültek kételyek az oltással kapcsolatosan, de a brit engedélyező szerv, az MHRA alapos utánajárást követően biztonságosnak nyilvánította a szert, melyből a britek 100 millió adagot vásároltak. Ennek nagy része a szigetországban is készül majd el.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Dan Himbrechts