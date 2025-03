Itt a tavaszi allergiaszezon – figyeljen az is, aki most nem allergiás

Elkezdődött a tavaszi allergiaszezon: márciusban elsősorban a pázsitfűfélék, a mogyoró, az éger, a ciprusfélék, a kőris és a nyárfa pollenjei kerülnek a levegőbe, amelyek allergiás tüneteket okozhatnak. Nékám Kristóf allergológus azt mondta az InfoRádióban, hogy a mostani időszakban a felsorolt növények közül a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja a legmagasabb.

A füvek szinte mindenhol előfordulnak, a pollenjük pedig nagyon erős allergén, ezért már most is jelentkezhetnek bizonyos tünetek azoknál, akiknek van valamilyen érzékenységük. Az allergiaszezon tulajdonképpen még csak most kezdődött, a szakértő szerint

a következő két hétben még intenzívebben éreztetik hatásukat a különböző növények.

Magyarországon csaknem 2,5 millió ember szenved valamilyen allergiás megbetegedésben. Nékám Kristóf megjegyezte: ha valakinek még soha semmilyen allergiája nem volt, de érzékeli a leggyakoribb tüneteket, akkor érdemes elmenni az orvoshoz, és megfelelő, hatékony segítséget kérni tőle. A pollenallergia legfőbb tünetei az alábbiak:

bedugult, viszkető orr

tüsszentési rohamok, amelyek akár több percig is eltarthatnak

kötőhártya-gyulladás

viszkető, kipirosodott és könnyező szem

duzzadt szemhéjak

viszkető szájpadlás, torok

száraz köhögés

napközbeni fáradtság

rossz közérzet

végtagfájdalom

bágyadtság

A pollenallergia tünetei addig okoznak panaszokat, amíg az adott növény virágzik. Egyes fák (például az éger) pollenjei már decemberben vagy januárban is kiválthatnak allergiás reakciókat. A tünetek súlyossága attól függ, hogy éppen mennyi pollen van a levegőben, viszont a panaszok eltérő intenzitásúak lehetnek. Az érzékenyebb emberek életét nagyon megnehezíthetik, ők sokszor este sem tudnak pihenni, folyamatosan be van dugulva az orruk, állandóan tüsszögnek, esetleg fulladnak. Ilyen esetben

lelkileg is nagy terhet jelenthet az allergia, ezért a szakszerű kezelés egyetlen napot sem várathat magára.

Nékám Kristóf elmondta: a tavaszi allergiák a teljes magyar lakosság mintegy tíz százalékát érintik, és arra számít, hogy évek múlva már akár 20-25 százalék is lehet ez az arány. Az allergológus szerint érdemes akkor is orvoshoz fordulni, ha valaki nem biztos abban, hogy mire allergiás, mert teszttel egyszerűen kimutatható az is.

Felülfertőződés esetén a kezeletlen pollenallergia középfülgyulladást vagy orrmelléküreg-gyulladást is okozhat. Mindkét probléma erős fájdalmat és rossz közérzetet, illetve akár magas lázat is eredményezhet. A szénanáthával küzdők körében pedig asztma is kialakulhat, amely többek között folyamatos köhögéssel és nehézlégzéssel is járhat.

Pollenallergia ellen a gyógyszeres kezelés lehet a leghatékonyabb, azonban otthonunk tisztán tartásáról se feledkezzünk meg. Ha allergiás tüneteket tapasztalunk, ajánlott minél előbb orvoshoz menni, ugyanis az időben diagnosztizált allergia esetén még könnyedén megelőzhető a szövődmények kialakulása, illetve a panaszokat is gyorsan lehet kezelni.