Joe Biden nem találta meg a közös hangot a spanyol ajkúakkal

A lap csaknem egészoldalas riportot szentelt a spanyol ajkú közösség választói viselkedésének. Miami spanyoljai váratlanul elfordultak Bidentől című összeállításában elsősorban a Miamiban és környékén élő spanyol ajkú választókat szólaltatta meg az elnökválasztással kapcsolatban.

A legtöbb nyilatkozó úgy fogalmazott, hogy az újraválasztásáért küzdő Donald Trump elnök gazdaságpolitikája miatt szavazott rá, miközben elutasította a demokrata párti Joe Biden járványhelyzetre vonatkozó figyelmeztetéseit. Joe Garcia, Miami-Dade Demokrata Pártjának volt vezetője például azt mondta:

"A mi emberünk (Biden) állandóan csak a Covidról beszélt és szájmaszkot viselt. A másik (Trump) nagy kampánygyűléseket tartott, ahol rengetegen jelentek meg, fellendülésről beszélt és életerősnek látszott".

A The Washington Post helyszínen szerzett tapasztalatai szerint a kubai és a venezuelai bevándorlók körében termékeny talajra találtak a Republikánus Párt kampányában hangoztatott nézetek, miszerint a demokraták kormányon "szocialista programot" valósítanának meg.

A hagyományosan inkább a demokratákra szavazó spanyol ajkú amerikaiak egyharmada országosan is Donald Trumpra és a republikánus politikusokra voksolt. Ez a szavazói közösség azonban – mint a The Washington Post is megállapította – nem monolitikus, különböző latin-amerikai országokból érkezett az Egyesült Államokba. Sokan közülük már itt is születtek, és kevés kulturális kapcsolat fűzi őket Latin-Amerikához.

Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich