Koronavírus: a WHO-n akadt el az ENSZ terve

Az ACT rövidítéssel jelölt programra az adományozók 2,5 milliárd dollárt ígértek meg, de csak a program első 12 hónapjában 31,3 milliárdra volna szükség - mondta a WHO szóvivője Genfben a dpa hírügynökségnek nyilatkozva.

A kezdeményezés, amelyet egy májusi brüsszeli adományozói konferencián indítottak el, azt tűzte ki célul, hogy igazságosan osszák majd el a fejlődő és a fejlett országok között a kifejlesztendő védőoltásokat és gyógyszereket.

Az ACT nevű program finanszírozásában részt vesznek humanitárius magánszervezetek is. Az egyik ilyen szervezet, a nagy-britanniai központú Wellcome Trust németországi vezetője, Caroline Schmutte bírálta azokat az országokat - például Németországot, az Egyesült Államokat és Svájcot -, amelyek egyénileg tárgyalnak gyógyszergyárakkal a kifejlesztendő vakcinák előrendeléséről. Szerinte ez akadályozza a védőoltások majdani igazságos elosztását. A vakcinanacionalizmus kárt okozhat A koronavírus elleni jövőbeni oltóanyagok felhalmozása ellen szólalt fel kedden Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben, leszögezve, hogy az ilyen versengés a járványhelyzet romlásához vezet. "Senki nincs biztonságban, amíg mindenki nincs biztonságban" - szögezte le a főigazgató, aki ennek kapcsán a "vakcinanacionalizmus" veszélyéről beszélt.

Bruce Aylward, a WHO főigazgató-helyettese szintén a "vakcinanacionalizmustól" óvott, és arra szólította fel az oltóanyag kutatásán dolgozó országokat, hozzák nyilvánosságra az eddig elért eredményeket.

Michael Ryan, a világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a világ nagyon messze van a globális nyájimmunitástól, leszögezve azt is, hogy hiba lenne ebben reménykedni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel