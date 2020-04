A londoni alsóházban március 25. óta először volt vitanap, amelyen Dominic Raab külügyminiszter válaszolt a képviselők kérdéseire. Raab a Covid-19 betegségből lábadozó Boris Johnson miniszterelnököt helyettesíti hetek óta.

Az előző este elfogadott, egyelőre május 12-ig érvényes új eljárásrend értelmében a 650 fős alsóházi ülésteremben csak Raab, valamint a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Sir Keir Starmer, Matt Hancock egészségügyi miniszter, Sir Lindsay Hoyle, az alsóház elnöke és néhány tucat képviselő tartózkodott, a többi képviselő videókapcsolaton keresztül, otthonról tette fel kérdéseit. Ehhez nagyméretű képernyőket helyeztek el az alsóház üléstermében.

A törvényhozókat az alsóházi elnök felszólította arra, hogy otthonaikból is megfelelő öltözékben - tehát ne például háziköntösben - vegyenek részt a virtuális ülésen.

A brit parlamentben nincs elektronikus szavazás, így voksolásokat egyelőre nem tartanak.

A szerdai vitanap kizárólagos témája a koronavírus-járvány volt.

Matt Hancock képviselői kérdésre válaszolva elmondta: Nagy-Britanniában a járvány már eljutott a tetőzés szakaszába, és innentől az újonnan kiszűrt fertőzéses esetek számának csökkenése várható.

Alkalmazást fejlesztenek a kontaktok felkutatására

Az egészségügyi miniszter közölte: ebben döntő szerepe lesz, hogy a kormány hamarosan tömeges mértékben kiterjeszti azoknak a felkutatását, akik a koronavírus-szűréseken fertőzöttnek bizonyuló páciensekkel a szűrés előtt kapcsolatba kerültek.

Hancock elmondta: nemsokára elkészül az ezt lehetővé tévő alkalmazás, amelyet az állami egészségügyi szolgálat (NHS) használ majd.

A miniszter kijelentette: továbbra is az a kormány célja, hogy a hónap végéig százezerre emelkedjen a koronavírus-szűrések napi száma Nagy-Britanniában. Jelenleg napi 40 ezer szűrés elvégzésére van kapacitás, de a kormány a korábban kidolgozott terveknél így is előbbre tart a szűrési kapacitások fejlesztésével.

Nagy-Britanniában a legutóbbi adatok szerint több mint 17 ezren haltak meg a SARS-CoV-2 koronavírus okozta Covid-19 betegségben.

A brit kormány naponta közölt halálozási statisztikájában a kórházakban elhunyt koronavírus-fertőzött betegek száma szerepel. A Financial Times szerdai kiadásában ugyanakkor közölte: saját extrapolációs modellszámításai - amelyekhez a brit statisztikai hivatal (ONS) teljes halálozási összesítését használta - azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak tényleges száma 41 ezer körül lehet.

A londoni üzleti napilap közölte azonban azt is, hogy számítási alapján a járvány okozta halálesetek számát mutató görbe már április 8-án tetőzött, és azóta a halálozási ráta fokozatosan lefelé tart, annak ellenére, hogy a napi halálozási statisztikákban még előfordul egy-egy kiugró növekedés.

