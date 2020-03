Greta Thunberg kapott hideget-meleget az EP-ben

Az Európai Parlament környezetvédelem-, közegészségügy- és élelmiszerbiztonsági szakbizottságban szerda délután a svéd tinédzser klímaaktivista jelenlétében vitatták meg a képviselők az Európai Bizottság klíma-törvénytervezetét. Greta Thunberg szerint semmiféle terv vagy megállapodás nem lesz elegendő, amíg az EU továbbra is figyelmen kívül hagyja a napi szén-dioxid-kibocsátási szinteket.

„A klímatörvénnyel megadjuk magunkat. A természet nem alkudozik, nem lehet megállapodni a fizikával,

és ezek a távoli célok semmit nem fognak érni, ha a kibocsátás jelenlegi magas szintje megmarad akár csak pár évig – fogalmazott. – Mivel már ez önmagában kimerítheti azt a kibocsátási mennyiséget, ami a párizsi egyezményben vállalt célok eléréséhez szükséges.”

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az új uniós klímatörvény, az úgynevezett európai zöld megállapodás központi eleme, amely kiszámíthatóságot és átláthatóságot biztosít az európai ipar és a befektetők számára.

Az EP-képviselők is támogatták az uniós javaslatot, többek között Peter Liese néppárti német politikus. "Nagyon jól értem az üzenetét, de azt kell mondanom, hogy a klímatörvény ambiciózus – reagált Peter Liese Thunberg szavaira. – Ambiciózus, hiszen a célja a karbonsemlegesség. A 2030-as célok is azok, akkor is, ha 20-30 százalékot lépünk fel a kibocsájtáscsökkentésben. Ez is nagy lépés"

Pietri Fiocchi, az Európai Konzervatív és Reformerek frakcióban politizáló olasz EP-képviselő azonban keményebben szólt a svéd klímaaktivistához.

„Menj vissza az iskolába, a rendes életbe.

A gyerekkorod legalább olyan értékes, mint a klíma. Ha nem teszel érte, örökre elveszted" – fogalmazott.

Greta Thunberg pénteken részt vesz a brüsszeli klímafelvonuláson is.

Az Európai Parlamentben történtekről bővebben csütörtök délután, fél 6 után hallhatnak az InfoRádió EP-percek című műsorában.

Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger