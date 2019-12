Trump az impeachmentről: ez kacsa, de akkor kezdjük azonnal!

Az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) keretében rendezett szenátusi tárgyalás "azonnali" megtartását sürgette Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Twitteren és újságíróknak adott nyilatkozataiban is.

Miután a demokrata többségű képviselőház szerdán megszavazta az elnök elleni impeachment-eljárást, csütörtökön kétségessé vált az ezt követő szenátusi tárgyalás időpontja.

Donald Trump először a Twitteren reagált: "szóval, miután a demokraták nem nyújtottak nekem tisztességes eljárást a (képviselő)házban, nem voltak ügyvédek, tanúk, semmi sem volt, most meg megakarják mondani a szenátusnak, hogyan rendezze meg a tárgyalást" - írta. Majd leszögezte: "valójában semmi bizonyítékuk sincs és soha nem is fognak ilyesmivel szolgálni. Ki akarnak szállni. Azonnali tárgyalást akarok!".

Donald Trump újabb Twitter-bejegyzésben közölte: "Pelosi érzi, hogy a hamis impeachment-kacsája olyan szánalmas, hogy fél ezt előterjeszteni a szenátusnak, amely kitűzheti a dátumot és ezt az egész csalást megszüntetheti!".

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök ugyanis már a szerdai voksolás után jelezte, hogy nem tudja, mikor küldi át a szenátushoz az elnök ellen megfogalmazott és megszavazott vádpontokat. Ez ugyanis a feltétele a szenátusi eljárás megkezdésének. A házelnök csütörtök reggel sajtóértekezleten, majd délután újságíróknak nyilatkozva leszögezte: először megvárja, hogy a republikánus többségű szenátus milyen napirendet tervez a tárgyaláshoz.

Pelosi döntését a republikánusok úgy értelmezték, hogy a házelnök nyomást akar gyakorolni rájuk annak érdekében, hogy a tárgyalásra az ő javaslatuknak megfelelően hívják be tanúként a Fehér Ház és a kormányzat azon tisztségviselőit, akik nem voltak hajlandóak részt venni a képviselőházi meghallgatásokon.

Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője csütörtökön zárt ajtók mögötti megbeszélést folytatott Chuck Schumerrel, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetőjével a várható szenátusi tárgyalás menetrendjéről, de a találkozó után mindketten azt nyilatkozták, hogy semmiben sem jutottak dűlőre, és majd az új esztendőben folytatják az egyeztetést.

Átált Trump mellé a demokrata Jeff Van Drew

Jeff Van Drew, New Jersey-i demokrata párti képviselő, aki az impeachment ellen szavazott szerdán, csatlakozott a Republikánus Párthoz - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol jelen volt a képviselő is. Van Drew úgy nyilatkozott: "azt hiszem, ez (a párt) jobban megfelel nekem". Hozzáfűzte, hogy már korábban is gondolkozott azon, hogy a republikánus táborban politizáljon. Jeff Van Drew már napokkal ezelőtt bejelentette, hogy nem ért egyet pártjával az impeachment ügyében és nem is szavazza meg az elnök alkotmányos felelősségre vonását célzó eljárást. Akkor közölte azt is, hogy a voksolás után átlép a Republikánus Pártba. Az Ovális Irodában a republikánus elnök és a demokrata párti politikus a fotósok kereszttüzében kezet fogott egymással, majd Donald Trump közölte, hogy Van Drew képviselő "előnyére válik a pártnak". Kifejtette, hogy nem is érti, hogyan győzhetett a Demokrata Párt színeiben abban a választókörzetben. A 2016-os választásokon ugyanis Van Drew választási körzetében - amely New Jersey állam déli vidékén van - Donald Trump aratott győzelmet. Mike Pence alelnök - aki Kevin McCarthy képviselőházi republikánus frakcióvezetővel együtt jelen volt az Ovális Irodában - megköszönte a demokrata párti képviselőnek, hogy hallgatott - mint fogalmazott - "a józan eszére", majd leszögezte: "a választási körzete legalább annyira hálás lesz ezért, mint mi".