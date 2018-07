Szakértő: Theresa May gyenge, de az erő pozíciójában van

„Valahol mégiscsak közeledni kell tudni az egységes piac felé” – fogalmazott a szakértő. A most készülő brit javaslat EU-komform belső szabályozási rendszert ígér az áruk vonatkozásában, továbbá az államunió bizonyos fajta fenntartása is megmaradna – emelte ki Fóris György.

A brexit-ügyi és a külügyminiszter távozása „Theresa May politikai jövőjéről szól” – mondta a Bruxinfo elemzője. A tárgyalásokat csupán az írná újra, ha a miniszterelnök megbukna – tette hozzá.

A kemény kilépéspárti csoport rendkívül elégedetlen Theresa May politikájával, meghátrálásnak és feladásnak érzik a tevékenységét.

Ezt Nigel Farage eurpszkeptikus politikus is sokszor hangoztatta nyilatkozataiban és parlamenti felszólalásaiban.

A brit belpolitikai realitás nem ad lehetőséget a miniszterelnök eltávolítására, hiszen – bár a párton belüli bizalmatlansági eljáráshoz meglenne a kellő számú képviselő – az kétséges, hogy alsóházban sikerülne összeszedni 151 szavazatot. A megbuktatás sikertelensége ráadásul párton belüli válságot, akár szakadást is előidézhet – hangsúlyozta Fóris György.

Fontos kérdés továbbá, hogy ki lehetne Theresa May utódja.

„Lehet-e egyáltalán győztes alternatív konzervatív párti jelölt, vagy jön-e a Munkáspárt, és akkor amiatt kell mindent elölről kezdeni belpolitikában is, meg EU-politikában is” – fogalmazott a szakértő.

„Theresa May ilyen szempontból, ha gyenge is, de az erő pozíciójában is van,

mert egyelőre – láthatóan – nehéz megkezdeni ellene azt a bizalmatlansági eljárást, amibe akár a Konzervatív Párt is belebukhat” – hangsúlyozta Flóris György.

A Munkáspárt is a kilépés híve, így „hamis várakozás, hogy csak azt kell kihúzni valahogy, hogy Theresa May megbukjon, és utána a Labour majd visszacsinál mindent” – emelte ki a Bruxinfo elemzője. Jeremy Corbyn pártvezér is azon a véleményen van, hogy a népszavazást nem szabad felülírni, de Boris Johnson volt külügyminiszterrel szemben sokkal nyitottabb, együttműködőbb partnerséget képzel el az unióval.

Nyitókép: MTI/EPApool/Neil Hal