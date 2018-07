Jól jött a Kremlnek az orosz válogatott váratlan sikere

Többtucat orosz városban még a vasárnapi orosz-spanyol mérkőzés előtt vonultak az utcákra az emberek a tervezett nyugdíjreform miatt. Az intézkedés sokak számára a várható életkor fölé emeli a korhatárt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába fizetik egy életen át a járadékot, meghalhatnak, még mielőtt élvezhetnék a nyugdíjas éveket.

Felemelik a nyugdíjkorhatárt Dmitrij Medvegyev miniszterelnök a világbajnokság nyitónapján jelentette be a vitatott nyugdíjreformot. A tervezet értelmében 15 éven keresztül, lépcsőzetesen növelnék meg a férfiak korhatárát 60-ról 65 és a nőkét pedig 55-ről 63 évre. A WHO szerint az orosz férfiak átlagéletkora 66, míg a nőké 77 év.

A felvonulásokat a Kremlt élesen bíráló Alekszej Navalnij korrupcióellenes aktivista, a szakszervezetek és az egymással ideológiai alapon szembenálló szélsőséges és csalóka nevű Liberális Demokrata Párt, az Orosz Kommunista Párt, a liberális Jabloko és az Igazságos Oroszország nevű pártok szervezték.

A vb idejére kiadott elnöki rendelet ellenére a hatalom engedte az utcai tömegdemonstrációkat, amelyeket vasárnap már több távolkeleti és szibériai városban is megrendeztek. Igaz, ezek távol vannak a világbajnokság helyszíneitől, így a külföldi sajtó figyelme kevésbé irányul rájuk. Egyes helyeken különösen radikális feliratokkal is tiltakoztak. A távolkeleti, és nevével még a kommunista időket idéző Amuri Komszomolszk városban különösen radikális feliratokkal is tiltakoztak:

„A nyugdíjreform népírtás”, „ A korrupció lopja a nyugdíjat”, „Megszülettél, tűrtél, meghaltál, nyugdíj” és „Ne másszatok a zsebünkbe.”

Vlagyivosztokban a tüntetést nem egyeztették az önkormányzattal, ennek ellenére Alekszej Navalnij korrupcióellenes aktivista emberei megjelentek az utcákon, a helyi nyugdíjalap képviselete előtt. A szintén távolkeleti Habarovszkban is volt felvonulás, ott néhány százan demonstráltak, a szibériai Omszkban viszont háromezren mentek az utcára.

A moszkvai központi hatalomhoz általában lojális Krasznodárban is megjelentek a tiltakozók, akik

„Tölts tele a tankot, aztán halj meg!” és „Putyin menjen nyugdíjba!”

feliratokkal vonultak. A rendőrök közben különböző indokokkal próbálták akadályozni a tüntetőket szállító autók közlekedését. Moszkvában, ahol a lakosok és az ország is a futballra figyelt, a hatóságok nem engedélyezték a tüntetést a vb-helyszíneken elrendelt tilalomra hivatkozva. Így a leglátványosabb – de csak egyszemélyes – tiltakozóakciót Szasa Sumszkij aktivista valósította meg, aki meztelenre vetkőzött a Vörös téren és „gatyámat is ellopták” feliratot tartott maga elé.

