Itt az unió újabb válsággóca

Az elhúzódó olasz kormányalakítás súlyos uniós hozadéka lehet, hogy Róma kiléphet az eurózónából. A Bruxinfo elemzője az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorában azt mondta: a dél-európai állam ugyanabba a helyzetbe kerülhet a közös fizetőeszköz jövőjéről esetleg kiírandó népszavazással, mint London az EU-tagsággal.

Népszavazást akar kiírni az Ötcsillag Mozgalom az euró jövőjéről, jóllehet az utóbbi időben a mozgalom vezetője azt hangoztatja, hogy csak végső eszközként vetnék be a referendumot - mondta Fóris György, a Bruxinfo elemzője az InfoRádiónak. Az Északi Liga szintén kezdettől fogva igen határozottan euróellenes, sőt általában EU-ellenes is.

"Mindkét párt politikája nyomán

kialakulhat egy általános, kormányzati szintre emelt euróellenesség"

- emelte ki Fóris György.

Az euró ügyét veszélyeztetheti az is, ha olyan kormánypolitikát hirdetnek meg, amellyel elvesztik az eddig is nagyon törékeny pénzpiaci bizalmat, befektetési hajlandóságot. Ha a hozamfelárak megemelkednek, visszajuthat Olaszország a 2011-2012-es állapotba, és akár még államcsőd is lehet a dologból.

Társadalmi alapú euroszkepticizmus

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy míg a briteknél a fiatalok akartak bent maradni az EU-ban, addig Olaszországban a fiatalok közül sokan a kilépésre szavaznának. A 45 év feletti emberek 70 százaléka bent maradna az EU-ban, de a 45 év alatti generáció nagy többségben EU-ellenes.

Ebben benne van az is - hangsúlyozta az elemző -, hogy a 45 év alatti munkakereső generáció vagy nem talált munkát, vagy gazdasági válságot, stagnálást látott. Az olasz fiatalkori munkanélküliség az egyik legmagasabb Európában, 30 százalék felett van.

"Olaszországban a politikai osztály könnyen ráken minden nehézséget a külső kényszerre: az EU-ra.

A fiatalok csak vergődést és gazdasági válságot láttak, az ő gondolkodásukban ez azonosul az EU-tagsággal és az euró bevezetésével"

- emelte ki Fóris György.

