Milyen hatása lehet az MNB kamatemelésének?

A szokottnál nagyobb kilengések az árfolyamban

A jegybank kamatdöntése a forint árfolyamára is hatással van, elég csak annyit említeni, hogy a közelgő szigorítás május közepi bejelentése után a magyar deviza jelentős erősödésbe kapcsolt. A korábbi 360 körüli szintről hamar 350 alá esett az euró jegyzése. A 345-ös fal többször megfogta a forint erősödését, majd az elmúlt napokban kicsit elbizonytalanodni látszottak a befektetők. Péntekre a forint teljesen ledolgozta korábbi erősödését, 355 felett jár az euró jegyzése - összegzett a Portfolio.

Így a keddi döntés és a jegybanki kommunikáció a devizapiac szempontjából is kulcsfontosságú lesz. Ha az MNB döntésével meg tudja nyugtatni a befektetőket, akkor akár újra erősödésbe kapcsolhat a forint, ha viszont az utóbbi napok kétségei igazolódnak be és nem lesz elég nagymértékű a kamatemelés vagy a jövőre vonatkozó kommunikáció nem győzi meg a piacot, akkor akár komolyabb gyengülés is jöhet még.