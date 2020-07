A járvány megspórolta a digitális bankolás népszerűsítését

Nagy úr a kényszer: ezt igazolják a Magyar Nemzeti Bank digitális bankolással kapcsolatos tapasztalatai a járvány időszakából, amikor is sok, az újításoktól amúgy ódzkodó magyarnak nem volt más lehetősége, mint élni ezekkel.

A koronavírus hatására pár hónap akár alatt 2-3 évnyi, de néhány esetben akár egy évtizednyi fejlődés is lezajlott

- összegezte a bankvilág tapasztalatait Szombati Anikó, az MNB digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója a Növekedés.hu-nak adott interjújában.

A járvány miatt a világ más részeihez hasonlóan Magyarországon is megnőtt a készpénzigény, de az áprilisi és májusi lassú konszolidáció után mostanra már visszatért a normális szintre. A jegybank hosszabb távon az azonnali fizetési rendszertől a készpénzforgalom csökkenését reméli.

Szavai szerint hosszabb távon is velünk maradhat a pénzügyi szektor sok szereplőjénél bevezetett digitális időpontfoglalás, sőt, tovább is fejleszthető az intézni kívánt ügyekhez szükséges dokumentáció, illetve ajánlatadás előkészítésével vagy esetleg a fiókban történő önkiszolgáló ügyintézéssel.

Az ügyvezető szerint

a digitális banki ügyintézés aránya 15-20 százalékkal emelkedett a pénzügyi szektorban a veszélyhelyzet alatt.

Ez az igazgató szerint tovább gyorsul majd, mivel a hitelezési aktivitás visszaesése, az alacsony kamatkörnyezet miatt tartósan nyomás alatt lesznek a bevételeket jelentő kamatmarzsok is, így létszükséglet a cégek számára a költséghatékonyság fokozása. Ebben a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazása, a chatbotok bevezetése jelenthet gyors előrelépést.

Az MNB mindenesetre a tavaly ősszel bemutatott digitális és FinTech stratégiája módszeres végrehajtásával folyamatosan támogatja a digitalizációs törekvéseket. Az idei év jelentős újítása az azonnali fizetési rendszer bevezetése volt, amely már beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a bevezetést követően már

a tranzakciók harmada este 6 óra után és hétvégén történik.

A következő lépés az erre épülő banki finanszírozási és ügyintézési megoldások - mint a másodlagos azonosítás, a fizetési kérele, a QR-kódos, NFC-rendszerre vagy Bluetoothra épülő fizetési lehetőségek - megjelenése, engedélyezése, bevezetése lesz, de hamarosan elérhető lesz a teljes mértékben digitális személyi hitelfelvételi lehetőség is.

Szombati Anikó szerint

valamennyi bank azon dolgozik, hogy hamarosan teljesen online tudjanak személyi hiteleket nyújtani.

Ez egyébként a már meglévő ügyfelek esetében sok helyen működik is, de a teljesen új ügyfelek azonosítása és a pénzmosás elleni szabályok szerinti átvilágítása miatt még nem megoldott a teljesen digitális számlanyitás, illetve hitelfolyósítás. Az ügyvezető szerint a kérdést szabályozó MNB-rendelet éppen most van felülvizsgálat alatt, így abba az új tapasztalatok is beépíthetők lesznek.

A digitális személyi hitelfelvétel bevezetése érdekében egyébként már február óta elérhető az MNB, a NAV és a BISZ Zrt. együttműködésével egy új jövedelem-információs rendszer, aminek segítségével a NAV-nál elérhető kereseti adatokat a pénzintézetek teljesen digitális csatornán meg tudják kapni az ügyfelek kezdeményezésére. Ez gyorsítja a hagyományos hitelfelvételt is.

A fintech szférát várhatóan megtizedeli kissé a járvány - a pénzbőség elmúltával, és a járvány által átrendezett mindennapi élettel ugyanis a stabil pénzügyi hátterű szolgáltatók maradnak talpon, noha minden korábbinál nagyobb szükség lesz az új innovatív pénzügyi megoldásokra is. De a valutaváltással, utasbiztosítással foglalkozó vállalkozások piaca jelentősen visszaesett, ahogy a peer to peer hitelezés is.

A jövőről szólva az igazgató elmondta, hogy a jegybank őszre tervezi egy, a banki digitalizációt ösztönző ajánlás megjelentetését, valamint több területen is digitális sztenderdek kialakítását tervezik a hagyományos pénzintézetek és a fintech cégek együttműködésének elősegítésére.

Nyitókép: PIxabay.com