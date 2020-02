A Nemzeti Versenyképességi Tanács legutóbbi ülésén tárgyalt az iparűzési adó reformjáról. Az értékcsökkenési leírás is adóalap-csökkentő tétellé válna, a kutatás-fejlesztési költségek ötszörösét is el lehetne ismerni az adóalapban, és módosítanák a feltöltési kötelezettséget is.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke a Somogy megyei hírportálnak arról beszélt, hogy ez szerinte hátrányosan érintené azokat a helyhatóságokat, amelyek iparűzési adót vetnek ki. Ahol van ilyen adónem, ott ez fontos bevételi forrás.

Nagyjából háromszáz önkormányzat szed be iparűzési adót, ez országosan 1000 milliárd forintot jelent, a legtöbbet persze Budapesten fizetik a cégek

- mondta a TÖOSZ elnöke.

Schmidt Jenő hozzátette, szerinte az értékcsökkentési leírás adóalap-csökkentő tétellé alakítása 10–15 százalékos kiesést jelenthet az önkormányzatoknak. – Jelenleg háromszáz milliárd forint az iparűzési adót szedő önkormányzatok szabad mozgástere, ezzel a módosítással ez 150 milliárd forintra csökkenhet.

Tab esetében például évente 50 millió forinttal kevesebbről dönthet majd a képviselő-testület.

Balatonboglár polgármestere ugyanakkor egyelőre nem tart bevételkieséstől. Mészáros Miklós megerősítette, ha a cégek a beruházásokat elszámolhatják és levonhatják az adóalapból az oda vezethet, hogy csökken az iparűzési adó mértéke, pontos számításunk azonban még nincs.

Az biztos, hogy

a boglári nagyvállalkozások is beruháznak, tehát reális esélye van, hogy egy ilyen változással pénzt veszítsen az önkormányzat.

Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere is érdeklődve figyeli a szabályozás alakulását, hiszen a település számára fontos, hogy ne csökkenjenek a bevételek, ugyanakkor az is érdekük, hogy az itt működő vállalkozások terhei hosszú távon csökkenjenek és a cégek lélegzethez jussanak.

Nyitókép: Magyar Turisztikai Ügynökség