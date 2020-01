Kiderült, mikorra pótolják a szájmaszkokat

A decemberi néhány 10 ezres forgalommal szemben az elmúlt napokban több mint 100 ezer szájmaszkot értékesítettünk, és gyakorlatilag ezzel a mi raktáraink is kiürültek - mondta az InfoRádiónak Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója azzal kapcsolatban, hogy az ország minden részéről jelentősen megnőtt a patikák maszkra leadott rendelésállománya. A gyógyszer-nagykereskedéssel foglalkozó vállalat azonnal új rendeléseket adott le azon partnereinek, amelyekkel szorosan együttműködik, emellett pótlólagos beszerzési forrást is keresett, mivel úgy látja, hogy bevált partnereik készletei is végesek.

Ugyan a következő napokban még érkezik tőlük szájmaszk, de ez meg sem közelíti a leadott rendelésünkben szereplő mennyiséget -

mondta a vezérigazgató.

Szavai szerint sikerrel járt a kutatásuk, és "úgy tűnik, hogy a következő hetekben nagyobb mennyiségű szájmaszk érkezhet."

A szájmaszkhiány nem korlátozódik Magyarországra, a világpiacon sincs elég belőle a koronavírus és az északi féltekén megkezdődött influenzajárvány együttes hatására.

Ráadásul ezen maszkok döntő többsége Kínában készül, onnan importáljuk.

"Nem gondolom, hogy a következő időszakban tudnánk pótolni Kínából az elfogyott, vagy a hiányzó mennyiséget" - mondta Feller Antal. Szerinte nagy valószínűséggel emelkedik majd a szájmaszkok ára is a megugró kereslet, az alternatív beszerzési útvonalak, gyártók és az átmeneti hiány miatt.

Becsülni sem tudom, hogyan változik az ár

- tette hozzá a vezérigazgató.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon egyelőre nem találtak koronavírussal fertőződött beteget. Vagyis az új vírus miatt nem indokolt jelenleg a szájmaszk használata - jegyezte meg Feller Antal. A gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, és az etikus viselkedés - vagyis a köhögésre és tüsszentésre vonatkozó illemszabályok betartása - viszont igen.

Ez ebben a helyzetben megfelelő védelmet nyújt

- tette hozzá a szakember.

