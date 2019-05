Patai Mihályt javasolja a jegybank a Budapesti Értéktőzsde új elnökének

A budapesti börze május 21-i éves rendes közgyűlésén Patai Mihályt, a Bankszövetség korábbi elnökét, a nemzeti bank jelenlegi alelnökét választhatja meg régi-új elnökének – tájékoztatott a tőzsde hivatalos közleményben.

A BÉT elnöki posztjára javasolt Patai Mihályt április 17-én nevezték ki az MNB alelnökének. 2006-tól alelnöki kinevezéséig az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.

Patai Mihály korábban 3 évig 2008 és 2011 között már betöltötte a BÉT-elnöki pozíciót.

Az elnöki posztra jelölt közgazdász március végi parlamenti meghallgatásán, jegybankalelnöki kinevezése apropóján úgy fogalmazott, kivételes időket él a magyar gazdaság.

"A gazdaságtörténetben egy unikális korszakot élünk át, amikor van egy növekedési periódus, ez a nyolcadik év lesz, amikor növekszünk, és látják, hogy az én véleményem szerint még 2-3 évig ez biztosan így is lesz úgy, hogy nem nyúlunk hozzá semmihez. De ennél sokkal fontosabb, hogy a magyar gazadságtörténetben most először a növekedési ciklus együtt jár a legfontosabb makroegyensúlyok jelenlétével" - mondta Patai Mihály.

Az alelnök méltatta a jegybank monetáris tanácsát, amiért úgy tudta folyamatosan csökkenteni az alapkamatot, hogy közben ezt nem sínylette meg a hazai fizetőeszköz árfolyama.

A budapesti tőzsde elnök-vezérigazgatója a májusi közgyűlésig továbbra is Végh Richárd, aki Patai Mihály megválasztása esetén továbbra is megtartja vezérigazgatói posztját. A BÉT tájékoztatása szerint az MNB elkötelezett a magyar gazdaságnak a tőkepiacon, tőzsdén keresztül történő fejlesztése iránt, így az év közepétől elindítja a Növekedési Kötvényprogramot, és a hazai vállalatok versenyképességét is növelné tőkepiaci eszközökkel.

Nyitókép: Vajda János