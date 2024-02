Eszét vesztette a ChatGPT - kiderült, miért

Érdekes bejegyzések jelentek meg kedden különböző közösségimédia-felületeken. Sean McGuire, a Gensler globális építészeti cég vezetője például arról osztott meg képernyőképeket az X-en, hogy a ChatGPT a kérdéseire értelmetlen „spanglish” nyelven, vagyis az angol szövegbe spanyol szavakat keverve, zagyva mondatokkal válaszolt.

Egy másik felhasználó megkérdezte a ChatGPT-t a matracok közötti eltérésekről a különböző ázsiai országokban. Az algoritmus egyszerűen nem tudott megbirkózni ezzel a feladattal.

A Redditen megjelent egy másik beszámoló, amelyben a kérdező arra panaszkodik, hogy a GPT-4 „átment hallucinációs módba”, és ilyen durva helyzetet „a GPT-3 korai napjai óta” nem láttak - írta a Business Insider.

Az Independent arról is beszámolt, hogy szintén a Redditen valaki kiposztolta: a bakeliten hallgatható jazzalbumokkal kapcsolatban a jól kezdődő válasz végül a „Boldog hallgatást!” kívánság ismétlésévé váltott át. A felhasználó szerint a ChatGPT „hülyeségeket beszélt”.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP