Jó kis hétvége: még Írországban is melegebb lesz, mint nálunk

Lengyelország és Ukrajna fölött is egy-egy ciklon örvénylik, ennek hatására nagyjából a Dániától a Fekete-tengerig tartó térségben többfelé fordul elő csapadék, és a hőmérséklet is az őszt idézi. Ezzel szemben a Mediterráneumban továbbra is kitart a nyár, napos, csapadékmentes idő jellemző, és az Ibériai-félsziget déli felén, valamint az Égei-tenger mentén is 35 fok közelébe emelkedik napközben a hőmérséklet, másutt 30 fok körül alakulnak a maximumok.

A Brit-szigetek időjárását eközben anticiklon alakítja, így oda viszonylag meleg levegő áramlik, Írország nyugati részein 25 fok fölötti csúcsértékek is előfordulnak.

Szombat estig a Kárpát-medence időjárását az említett, tőlünk északra örvénylő ciklon határozza meg, amelynek áramlási rendszerében az Alpoktól délre mediterrán ciklon alakul ki. Ez a mediterrán ciklon pedig szombaton kelet, északkelet felé mozdul el, emiatt a délkeleti tájainkon újra elered az eső.

Szombaton az ország délkeleti harmadán, negyedén fokozatosan beborul az ég, és ott egyre többfelé elered az eső. Másutt a többórás napsütést követően gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan alakulhatnak ki záporok, az északnyugati határ mentén egy-egy zivatarra is van esély.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 20 és 23 fok között alakul, de a borult és tartósabban csapadékos déli, délkeleti tájakon csak 16, 19 fok lesz.

